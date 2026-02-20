佘詩曼恨遇上迷戀對象馬年想「拍拖」 劇透新角色有挑戰性兼好玩 開心《新聞女王2》獲認可

佘詩曼去年挾《新聞女王2》強勢回歸，「Man姐」再次得到觀眾的喜愛和認同，令她在《萬千星輝頒獎禮2025》成雙料視后，更刷新紀錄成「四屆視后」。踏入馬年，佘詩曼希望像一匹野馬般，向着喜愛的方向奔跑。

化妝：Katherine Lo、髮型：Lorraine Lam @ Hair Culture、造型：Christina Hsu、飾物：Swarovski、場地︰ Red Room by LUBUDS

佘詩曼直認「Man姐」回歸感忐忑

回顧過去一年，佘詩曼指無論在事業和人生上也是既深刻又難忘的旅程，心情就好像坐過山車般大起大落，「短短一年裏面，上了人生另一個速成班，要我緊記：懷念值得懷念的人，珍惜身邊所有人！更珍惜我每一個角色。」以「Man姐」姿態回歸，再次在收視上和頒獎禮中得到好成績，她坦言確實很開心，最開心的是同劇其他角色都有好成績，她指當初是抱着戰戰兢兢的心情，遠多過「預期之內」嘅感覺。「即使『Man姐』這個角色之前已經得到大家嘅喜愛，但正因為這樣，第二次回歸才更令人忐忑，就好似要將一件大家已經覺得好好的作品，再拿出來重新雕琢、加深每一道紋理——觀眾會唔會覺得沒新意？我的演繹會唔會已到了頂？每次在鏡頭前，我都同自己講：『不可以只是重複，要找到更深入的層次。』與其說是『強勢回歸』，自己嘅感覺更像係踩住一條更幼的鋼線。之前係要『建立』一個角色，今次係要『超越』一個已經立體的角色。每一場戲，都係驚險的平衡：既要保持Man姐的神髓，又要給予新衝突同脆弱感給觀眾。」新一年，她亦希望還有一個與觀眾再一次同頻共振的機會。

阿佘盼馬年能像一匹野馬般，向着喜愛的方向奔跑。

阿佘憑「Man姐」獲封雙料視后，她坦言十分開心。

阿佘指在《新聞女王2》中再演「Man姐」多了不少考量。

《正義女神Themis》預計今年推出

阿佘主演的另一套電視劇《正義女神Themis》預計在今年推出，對於劇中她演帶有威嚴的法官「言惠知」，同樣叫觀眾期待，「其實自己都會期待《正義女神》，因為每一個單元都有不同的少年演員，好想看一班小主角表演，而我這個法官又是否能給予大家有另一種感覺呢？」她指做法官和主播的難度很不同，所以很難比較那一個角色更難，唯一相同的是極具挑戰性以及兩者都好玩。

「吃貨」阿余今年目標是繼續捐窿捐罅發掘新的街頭美食！

在《正義女神Themis》中飾演法官，阿佘指同樣極具挑戰性。

佘詩曼處理瑣碎私人事

提到農曆年，阿佘表示喜歡到花墟揀年花，因為自己每年都會在家中擺放不同顏色的蘭花，以及各式各樣有過年氣氛的擺設，「年廿九晚就會有好多朋友來家中玩魚蝦蟹，總之由年廿九晚凌晨熱鬧到年初一，每個人都笑口常開迎接新一年蒞臨。」來到馬年，阿佘表示會先好好處理自己瑣碎的私人事和享受生活，也會捐窿捐罅發掘新的街頭美食。而她也希望能像野馬般更自由地向着喜歡的方向奔跑，「希望遇到我會迷戀上的新角色，到時我又談戀愛了！哈哈！」

阿佘指過去一年上了人生另一個速成班，學會珍惜身邊所有人。

阿佘笑指農曆年喜歡到花墟揀年花。

阿余希望遇上令她迷戀的新角色，與她「談戀愛」。