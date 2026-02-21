佘詩曼新年左擁右抱「狂吻」：這個新年可甜了 小鮮肉被擁入懷中 纏視后纖腰唔願放手

四屆視后佘詩曼近年憑藉精湛演技事業再創高峰，但感情生活一直成謎。不過，她從不吝嗇在社交平台分享與家人朋友相聚的溫馨時光。昨日（20日）大年初四，她相約好姊妹梁靖琪、湯盈盈、周家蔚等團年，片中她被契仔契女緊緊包圍，佘詩曼「左擁右抱」大晒幸福，網民見到她展露童心一面，大呼可愛。

佘詩曼向契子女送吻

影片可見，身穿應節紅色針織上衣的佘詩曼顯得喜氣洋洋，她被三位契子女「夾擊」，當中包括周家蔚兩名兒子與湯盈盈細女，四人緊緊抱作一團。期間，佘詩曼更情不自禁地對他們送吻，臉上流露出幸福滿足的燦爛笑容，母愛滿瀉。孩子們也十分享受與她的親密互動，周家蔚細仔甚至聽到契媽表示：「派利是先！」仍不願離開契媽懷抱，場面溫馨又熱鬧。

佘詩曼獲契子女陪過年

佘詩曼在帖文中甜蜜地寫下：「這個新年可甜了」，簡單一句話配上愛心符號，道盡了她被契子女們圍繞的喜悅心情。影片發布後，網民紛紛留言大讚「畫面太有愛了」、「阿佘好溫柔」、「被小朋友包圍的幸福感滿瀉」、「我也想當小孩」、「抱抱我」。看來，有著家人和孩子們的愛，佘詩曼的這個新年過得無比甜蜜。

