陳豪女兒樣貌突變？賀年照驚見不再「Mini Aimee」 月租16萬豪宅巨型落地窗盡覽美景

被封為「最貴視帝」的陳豪（Moses）與老婆陳茵媺（Amiee）婚後育有兩子一女，大仔Aiden、二仔Nathan及細女Camilla盡得父母的優良真傳，尤其是細女Camilla完全是「mini Aimee」，五官精緻擁有美人胚子，尤其一雙渾圓眼睛似足媽咪，比陳茵媺還要清麗脫俗。

細女Camilla顏值截然不同

陳豪去年舉家由南灣2200呎豪宅搬入中半山舊山頂道一伙月租高達16萬的複式豪宅。日前陳茵媺貼上一家五口的賀年相並說：「大家新年快樂， 這真是太忙碌了，但很高興我們能夠擠出一些慶祝活動！ 祝大家馬年大吉，萬事平安，身體健康！ 」大仔陳梓燁外貌成熟顏值超越爸爸，想不到細女Camilla的顏值與之前相比截然不同。

陳茵媺細女Camilla以顏值高見稱

陳茵媺細女Camilla從小到大都是外界焦點，以顏值高見稱，陳茵媺日前貼上一家五口的賀年相，細女Camilla的顏值出現轉變，雖然仍是「mini Aimee」，擁有白皙的皮膚和一頭烏黑的長髮，笑起來的時候非常甜美，但某些角度看起來有點似陳豪，展現另一種感覺。陳茵媺貼出利是封相片，原來今年的利是封由細女Camilla負責設計，寫有「Happy New Year，From Chan's Family」，同時寫著「Designed by： Camilla Chan」，顯示了她在藝術創作方面的天賦。

陳豪半山豪宅客廳空間感極強

陳豪半山豪宅客廳空間感極強，有巨大的落地玻璃窗，窗外是開闊的景觀，視野極佳，據悉，該複式大宅樓底高達14.5呎，可飽覽中區市景及維多利亞港海景。陳豪家中擺放了多盆盛開的蘭花作為裝飾，尤其是一盆巨大的粉色蘭花，增添了貴氣和新年氣氛。室內裝修以簡潔、明亮的風格為主。客廳擺放著淺色的布藝沙發，地板是溫暖的木質地板，牆壁為白色，整體感覺舒適而高雅，寬敞空間無論是拍攝全家福的客廳，還是一家人製作湯圓的飯廳區域，空間都顯得非常寬敞。

