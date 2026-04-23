古天樂宣萱瘋狂CP粉激嬲郭羨妮 正面反擊：此post絕不刪 滕麗名鄭秀文佘詩曼「受害」？

經典劇集《尋秦記》相隔多年推出電影版大獲好評，亦令古天樂與宣萱這對昔日螢幕情侶緋聞再度翻熱，二人仍保持單身給CP粉有不少幻想空間。不過近日部份CP粉過激的言論似乎引起他們的拍檔郭羨妮不滿。

郭羨妮被古天樂、宣萱CP粉批評

《尋秦記》多位演員日前現身第44屆香港電影金像獎，古天樂、宣萱(Jessica)、郭羨妮(Sonija)及滕麗名等一同亮相，螢幕情侶古天樂與宣萱更一起頒獎，討得大量「CP粉」歡心。然而，CP粉的過激行為及言論，近日卻引發了爭議。事件的導火線源於頒獎禮當日，一張古天樂攙扶郭羨妮下樓梯的照片，被部份古天樂與宣萱的CP粉過度解讀，甚至對郭羨妮及其經理人作出人身攻擊，稱郭羨妮為「綠茶（綠茶婊）」，疑不滿二人阻礙古天樂與宣萱互動。

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郭羨妮經理人還原真相

郭羨妮與古天樂、宣萱等在一張照片中出現，古天樂因扶着郭羨妮疑引起部份CP粉過度解讀，其後郭羨妮經理人在Threads還原事件真相：「當日，尋秦記台前幕後由酒店出發往文化中心出席金像獎，要經過酒店這條長樓梯。對一眾身穿長裙和高跟鞋的女士來說，確實是有點難度。宣萱、滕麗名率先攜手前行，以保安全。我作為經理人，當然要扶住郭小姐一同落樓梯。行了一半，我發現原來金像獎大會工作人員需要拍攝眾星的美態。我深知自己外表會污染構圖，所以決定讓開，要郭小姐自己嘗試行落樓，方便大會拍攝。但郭小姐裙身比較窄，落樓梯很困難，有點兒搖搖欲墜，幸得在旁的古老闆出去手相助，讓郭小姐才可順利走到大堂。感謝古老闆極具紳士風度，亦相信在同一情況，任何有需要的人，他同樣會即時相助，感謝！你們看，有我的照片，確實破壞構圖！」

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郭羨妮：你哋Daddy Mommy永遠世一

郭羨妮也就事件直接在CP粉的帖文下留言：「係呀，因為拍緊落樓梯，經理人要行開，跟住我爭啲跌，古生即刻捉住我，先唔駛碌落樓梯。你哋daddy mommy（古天樂、宣萱）永遠係世一，OK明白未？」言詞間帶點諷刺，直接回應粉絲的幻想。此外，亦有網民翻出郭羨妮其他發文，強調自己一直支持大家喜歡的偶像，也深愛整個《尋秦記》團隊，希望大家能看到想看的畫面，但不能接受自己的原意被曲解，並表示「此post絕不刪」，立場堅定。

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郭羨妮與滕麗名被形容為「婢女」

有郭羨妮粉絲不滿，指部份CP粉非第一次針對郭羨妮，甚至其他與古天樂有過合作的女星，稱滕麗名、鄭秀文、周秀娜、佘詩曼等都是「受害者」，她們因曾與古天樂在公開活動有接觸或有過合作而被批評。有疑似CP粉甚至在Threads上發文，將宣萱比喻為「正牌老闆娘」，郭羨妮與滕麗名則被形容為「婢女」，火藥味極濃，不過亦有CP粉斥這些是「黑粉」。

郭羨妮的強勢反擊獲得大批網民力撐，不少評論都批評CP粉的行為「走火入魔」，認為藝人之間的正常互動不應被惡意解讀，並指這種「一踩一捧」的行為對其他明星極不尊重。其實當年《尋秦記》劇集版拍攝時，郭羨妮曾與古天樂傳緋聞，如今郭羨妮已為人妻及人母，仍不時被CP粉拖下水，暗示她是「小三」，將她當成「假想敵」，網民認為難怪她會不高興。

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