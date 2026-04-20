金像獎2026｜古天樂親回應《尋秦記》冇獎攞氣度非凡 網民發帖斥不公：佢哋坐成晚好慘

第44屆香港電影金像獎頒獎典禮已於昨晚（19日）圓滿落幕。本屆備受矚目、共獲11項提名的電影《尋秦記》，最終意外地與所有獎項無緣，結果令不少支持者大感失望。有網民在社交平台Threads上為劇組「食白果」抱不平，竟引來電影主演兼總監製古天樂親自留言回應，其大將之風的言論獲得網民一致讚賞。

《尋秦記》共獲11項提名

電影《尋秦記》由經典電視劇集改編，歷經多年製作，成功集結古天樂、宣萱、郭羨妮、滕麗名等原班人馬，對許多觀眾而言意義非凡。在頒獎典禮前，大批粉絲不僅到場外應援，更在維多利亞港安排應援船為團隊打氣，聲勢浩大。

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網民替《尋秦記》不值

然而，在激烈的競爭下，《尋秦記》最終未能奪得任何獎項。賽果出爐後，網上隨即引發熱議。有網民發帖質疑：「點解尋秦記會一個獎都冇？！一套橫跨咗25年咁用心搵返晒原班人馬排除萬難先上到嘅製作，仲以為點都會有一個大獎……勁慘佢哋白坐咗一晚」。該帖文引起廣泛共鳴，不少人留言表示「唔fair」、「以為點都會有一個半個掛」，替整個團隊感到不值。

古天樂現身親自回應

正當網民熱烈討論之際，活躍於Threads的古天樂竟親自現身於該帖文下，冷靜地安撫粉絲情緒，他寫道：「咪住先大家唔使咁激動！其實係咪得獎真係好小事！最緊要係你哋喜歡同支持！我哋會繼續盡力拍好電影！」

古天樂氣度非凡

古天樂的回應氣度非凡，將焦點從獎項轉移到觀眾的支持與電影製作的初心，充分展現了他對香港電影的熱誠與承擔。許多網民稱讚他「不愧為影壇榜樣」、「EQ極高」，認為他的格局遠超獎項本身。雖然《尋秦記》在金像獎上空手而回，但古天樂的真誠回應，無疑為他和團隊贏得了比獎座更寶貴的尊重與支持。

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