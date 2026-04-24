正義女神丨番外篇再證佘詩曼超強吸金力 帶挈兩個星二代契仔搵真銀 陳山聰「搲撈」輸畀囝囝？

TVB新劇《正義女神》近日熱播中，雖然內地平台已率先播畢全劇，但劇集仍連續三周成為TVB劇集收視冠軍，再次證明女主角佘詩曼（阿佘）的強大號召力。早前TVB宣布為劇集拍攝番外篇，引發網民熱烈期待，然而，當番外篇在劇集片尾播出後，觀眾才恍然大悟，原來是精心製作的銀行廣告，雖有網民表示略感失望，但更多人驚嘆視后佘詩曼的吸金能力，紛紛留言：「有阿佘就吸到金」、「成套劇拍晒都仲有植入廣告追加，係勁嘅」、「金主出力，拍個續集怎麼說」、「原來是廣告，我本來還很期待……」、「開正義女神2啦」。

佘詩曼為《正義女神》番外篇解畫

在TVB娛樂新聞台的訪問中，佘詩曼親自解畫。原來《正義女神》番外篇不少片段都是於ICC 99樓的銀行總部取景。她透露，番外篇會以一種特別的方式，巧妙地將劇情與理財、保險概念結合。

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佘詩曼帶挈兩位契仔賺零用錢

除了《正義女神》番外篇，佘詩曼更透露即將有新一輯的廣告面世，而這次的合作夥伴陣容更為特別。她將會與經理人陳易遙（Joanne）以及兩位圈中好友的兒子，即她的契仔——陳山聰兒子Jaco及洪天明細仔洪竟稀一同拍攝。早前曾有傳聞指好友陳山聰向事業當旺的佘詩曼「搲撈」，如今陳山聰尚未與佘詩曼再度合作，兒子Jaco已搶先一步，與契媽一同為陳家「搵真銀」，有網民笑指：「阿佘賺夠，想畀人賺吓？」

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談及與兩位小男孩的合作，佘詩曼分享了不少趣事。她提到Jaco表演慾強，十分活潑；而洪天明的兒子則比較怕生，需要時間「熱身」。佘詩曼通過與他聊天，了解他的喜好，成功打開他的心扉，最後順利完成拍攝。

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佘詩曼成為「吸金保證」

佘詩曼的叫座力不止於香港，她主演的劇集在內地同樣成績斐然。《正義女神》在內地開播僅一周，有效播放量已衝破1.5億，成績驚人。參考2025年由佘詩曼主演的《新聞女王2》，該劇的成功為TVB帶來了可觀的廣告收入。根據TVB發布的盈利預告，《新聞女王2》的廣告和贊助收入是公司2025年全年業績扭虧為盈的關鍵因素之一，帶動了全年廣告收入錄得雙位數增長。該劇吸引了超過30個品牌合作，創下單集植入多達11個廣告的紀錄，引證了頂級劇集在市場上的強大商業價值。

鑑於《新聞女王》與《新聞女王2》在商業上的巨大成功，加上《正義女神》目前收視與口碑俱佳，不少網民都樂觀推測，《正義女神》極有可能複製《新聞女王2》的成功模式，成為2026年TVB最賺錢的劇集，讓佘詩曼「吸金女神」的稱號更上一層樓。

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