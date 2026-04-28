陳煒演《正義女神》獲讚有望封視后？自揭有讀寫障礙、曾為愛棄事業 罕談入行辛酸曾被玩弄

陳煒近日與佘詩曼合作劇集《正義女神》今周已經進入結局篇，因為「言惠知」佘詩曼繼女「邱天雪」樂珈嘉捲入「張景翔」馮皓揚被殺案，最後發現「張景翔」馮皓揚之死原來與「高成彬」劉倬昕有關，「高成彬」劉倬昕壓軸回歸，將劇情推向另一個高潮位。不少人對陳煒的演出大為讚賞，力推7度落空「最佳女主角」值得一個視后。

陳煒曾因婚姻失敗失去自我價值

近日陳煒接受TVB的官方訪問，在鏡頭前總是以女強人形象示人的陳煒坦言從來都是「戀愛腦」，更自揭曾因婚姻移居台灣而陷入人生最低谷，一度失去自我價值。她亦憶述初入行時的辛酸，試過被吊足4小時威也，最後發現根本沒有這一場戲，還有一次在寒冬中拍攝《深宮計》時，因浸在冰冷池水數小時而情緒失控，罕有地在片場發怒。

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陳煒自揭有讀寫障礙難處理對白

陳煒今次在《正義女神》飾演資深大律師「高淑樺」，與「言惠知」佘詩曼因為「高成彬」劉倬昕而在庭上演連場唇槍舌劍的場口令人抖不過氣，陳煒坦言覺得結局的一場戲是整套戲的最高潮，但因本身有讀寫障礙，陳煒花很多時間在處理對白：「讀書嘅時候已經發現有呢個問題，考試答問題，我做極都做唔晒，夠晒鐘我仲喺度逐隻字睇緊，所以而家入咗行都係咁，一定要聚精會神慢慢睇，睇完之後過濾再理解，反覆練習可以講得順暢同有說服力。」曾經7度被提名「最佳女主角」的陳煒被網民力推值得一個視后，但她似乎未有太着緊並曾稱：「睇到我，認同我就足夠。」在訪問上，陳煒自言性格被動，從不懂得爭取，更笑言「加人工都冇爭取過」：「無論係前友台定係而家公司，都不斷有好多唔同嘅嘗試同機會，不過當然主動去搵一啲機會，人生都可能會唔一樣，但我覺得好似而家咁樣都幾舒服。」

陳煒吊足四個鐘威也感覺被戲弄

選美出身的陳煒回想新人的階段，有一個難忘的經歷：「嗰陣係第二套戲，喺紹興一個湖上面拍攝， 艘船駛咗出去之後真係將我吊咗喺船頭，感覺好似水上飄。嗰陣我吊咗出去四個鐘，但原來係冇呢場戲，我唔知道係咪畀人玩定係點樣，最後剪咗幾秒擺咗喺片頭。」陳煒亦憶述拍攝《深宮計》時的一場戲而發火，當時劇組在古裝街搭建了一個水池，要求一眾妃嬪浸在水中述：「嗰陣係冬天，好凍，差唔就嚟天光了，因為講我嗰個係公主池，所以有啲陳設係要換，本來只係有幾句簡單嘅對白，但係我浸咗喺水個幾鐘，耐性已經去到極限，所以係好嬲去鬧人。」冷靜過後，陳煒坦言感到不好意思，反省自己為何情緒這麼差。

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陳煒自認「戀愛腦」拒做女強人

自認是「戀愛腦」的陳煒坦承無論過去還是現在，愛情在她生命中都佔有極重份量。她憶述當年嫁到台灣後，為了陪伴前夫，選擇完全放棄香港的演藝事業。「理想當然係陪伴伴侶，所以唔喺香港不如算喇，唔接嘢、唔拍戲，但係會覺得嗰人係頹廢咗，覺得自己冇乜人生價值，好似喺呢個社會冇乜貢獻，做乜嘢都冇人在乎。」這次經歷讓她意識到，必須要找回自己，重拾對演戲的熱情。幸好，她現在的丈夫非常支持她的工作，讓她可以安心追尋自己喜歡的事業：「我從來都唔覺得自己係事業型女性，依家我對住老公嘅時候眼中都只有老公。」