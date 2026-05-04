TVB《魔音女團》賽果被洩密？最終6人身分疑曝光 鄧凱文、倪嘉雯、廖慧儀傳入團

TVB全新綜藝真人騷《魔音女團》（The Magic Voice）今晚隆重登場，將會逢星期一至五晚上10時30分在翡翠台播出。這個被受矚目的節目，旨在從16位懷抱夢想的女練習生中，透過連串密集式的艱苦特訓，最終選出6位精英，組成一支專業的跳唱女團。

IG片洩密7人名單引猜測

在節目錄製得如火如荼之際，最大的爭議莫過於一份疑似的「出道名單」被提前洩漏。日前擔任節目服裝導師的著名設計師姚子裕（Kev）在其個人IG上發布了一段短片。片中可見鄧凱文、盧映彤、倪樂琳、宋宛穎、倪嘉雯、廖慧儀及邢慧敏7位練習生，在無綫電視城一廠內對着鏡頭擺動姿勢，其中鄧凱文更說出：「我哋係六加一！」，引發外界瘋狂猜測，這7人中的6位，極有可能就是最終出道的成員。如果名單屬實，意味著賽前呼聲極高的莊子璇、喬美莎和穎喬等熱門人選，或已慘遭淘汰，結果令人大跌眼鏡。

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海報洩露最終名單？

然而，關於最終名單的揣測眾說紛紜， 有眼尖的網民分析節目宣傳海報，指站在最中央（C位）的6位練習生——宋宛穎、陳熙蕊、廖慧儀、倪樂琳、倪嘉雯和盧映彤，極有可能就是內定的出道人選。

贊助商露玄機莊子璇或有轉機？

而贊助商似乎亦有暗示，節目的品牌贊助商、前港姐翁嘉穗的丈夫鄔友正在其小紅書上，曾將他與莊子璇和倪嘉雯的合照放在首頁，令外界相信這兩人入團機會極高。另有小道消息流傳，指最終名單中其實不包括廖慧儀，其席位將由莊子璇取代。

陳奐仁曾爆料出現「心機女」

節目尚未開播，話題已是源源不絕。節目組請來樂壇前輩陳潔靈與陳奐仁擔任「班主任」，並由冼靖峰、黃洛妍及文佐匡擔任助教，陣容鼎盛。早前陳奐仁就曾大爆在訓練過程中，有練習生為了爭取表現而成為「心機女」，例如藉故去洗手間或化妝，甚至在舞蹈中加入「小動作」以求突出自己，令節目的競爭氣氛更顯激烈。

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