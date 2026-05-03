TVB《魔音女團》5.4首播 陳潔靈陳奐仁坐鎮 一文睇清16位參賽女星背景+星級導師助教陣容

蕭正楠主持的無綫電視（TVB）隆重推出全新綜藝真人騷《魔音女團》（The Magic Voice），節目將於5月4日起，逢星期一至五晚上10時30分在翡翠台播出。這個節目旨在將16位懷抱夢想的女練習生，透過連串艱苦的密集式特訓，打造成專業的跳唱女團。

《魔音女團》簡介

《魔音女團》星級導師+助教人選

李尹嫣背景

穎喬背景

邢慧敏背景

鄧凱文背景

宋宛穎背景

倪樂琳背景

王汛文背景

盧映彤背景

俞可程背景

廖慧儀背景

蔡華英背景

倪嘉雯背景

莊子璇背景

喬美莎背景

陳熙蕊背景

葉靖儀背景

《魔音女團》將會採用分階段淘汰制，觀眾將會親眼見證練習生們如何克服挑戰，由素人進化成專業唱跳歌手，最終成軍出道，展開一段熱血沸騰的勵志追夢之旅，令觀眾相當期待。

蕭正楠主持的TVB真人騷《魔音女團》（The Magic Voice）將於5月4日起播出。

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為了將練習生們從「魔音」蛻變為真正的「Magic Voice」，節目組請來了強大的專業團隊為16位參賽女星進行特訓。陳潔靈、陳奐仁擔任女團導師（班主任）；助教人選是冼靖峰、黃洛妍、文佐匡；馬天佑擔任形象指導；Kev Yiu（第一屆剪裁魔法師冠軍）擔任服裝指導；Cammy擔任美妝指導；YS 韓國偶像學院負責舞蹈訓練。

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《魔音女團》16位參賽練習生背景

節目匯集了16位來自不同背景的女星，她們將在節目中競逐出道機會，爭取成為女團最終成員。

《魔音女團》官方海報。

《魔音女團》22歲參賽者李尹嫣（Victoria）其母是藝人經理人，而她亦順理成章加入娛樂圈。她是2025年度香港小姐的「最上鏡小姐」及「友誼小姐」得主，擁有雙料港姐頭銜，參賽前已備受關注。李尹嫣畢業於倫敦大學皇家哈洛威學院音樂系，主修音樂，並精通鋼琴、豎琴、芭蕾舞及粵劇等多種才藝，演藝基礎紮實。

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《魔音女團》29歲參賽者穎喬（Ziva、原名甄珮娸）是位經驗豐富的表演者，擁有丹麥和西班牙混血血統，外型亮麗。她並非選秀素人，曾是ViuTV《全民造星IV》的20強選手，後來更在TVB歌唱比賽《聲秀》中取得第4名，展現實力。

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《魔音女團》31歲參賽者邢慧敏（Sharon）2019年香港城市大學市場營銷學系畢業後成為全職模特兒，2022年她參加香港小姐，成為「友誼小姐」得主。邢慧敏憑藉高䠷身材和獨特氣質，在模特兒界及選美舞台都備受矚目，近年更成為TVB旗下藝人。

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《魔音女團》26歲參賽者鄧凱文（Eris）曾是2023年度香港小姐競選的十強佳麗。鄧凱文憑藉甜美外貌和在《東張西望》擔任外景主持的經驗，累積了一定人氣，被封為「東張女神」。

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《魔音女團》26歲參賽者宋宛穎（Sabrina）是2021年度香港小姐冠軍，擁有中葡混血血統，氣質出眾。她不僅是選美冠軍，更是名符其實的「學霸港姐」，畢業於加拿大多倫多大學，近年更成功取得香港大學李嘉誠醫學院醫療科學碩士學位。宋宛穎以智慧與美貌兼備的形象，深受TVB力捧。

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《魔音女團》24歲參賽者倪樂琳（Ellyn）畢業於香港城市大學，被封「城大李嘉欣」，是2024年度香港小姐冠軍。倪樂琳在選美前已有演藝經驗，曾是女子組合MORII GIRLS的成員。

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《魔音女團》25歲參賽者王汛文（Candice）是2024年度香港小姐的「友誼小姐」得主及十強佳麗。王汛文畢業於加拿大亞伯達大學經濟系，憑藉開朗性格和出色口才，當選港姐後迅速加入《東張西望》擔任外景主持，被封為「東張女神」。近年她專注於主持界發展，除了《東張西望》，亦曾主持節目《香港系列之原味道》及《周六聊Teen谷》。

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《魔音女團》23歲參賽者盧映彤（Skylar）2022年於第32期無綫電視藝員訓練班畢業，演藝基礎紮實。盧映彤不僅是兒童節目《Hands Up》的親切主持，更已參演多部劇集，包括《反黑英雄》及《愛·回家之開心速遞》等，累積了豐富的戲劇演出經驗。

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《魔音女團》28歲參賽者俞可程（Kanis）是TVB節目《東張西望》的主持之一，因表現亮眼而被封為「東張女神」。她原為一名專業測量師，畢業於香港城市大學測量學系，在2024年為追尋夢想而參選香港小姐競選，並成功晉身十強。

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《魔音女團》29歲參賽者廖慧儀（Jessica）是2020年度香港小姐競選的十強佳麗，參選前曾任職空姐，由於不時於IG發放性感照，因而被封為「狂野空姐」。廖慧儀本身也是一位專業的瑜伽導師，縱使曾陷前男友輕生爭議，但仍獲TVB給機會，憑《港女野人》等節目中大展活力成功再令人氣上升。

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《魔音女團》24歲參賽者蔡華英（Emily）是演員及幕後人員郭城俊的女兒，她2024年參加香港小姐競選落選。蔡華英曾參演經典韓劇《大長今》的童星。蔡華英畢業於世界頂尖學府英國Leeds University（里茲大學），主修舞蹈，擁有深厚的K-Pop及現代舞功底。

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《魔音女團》30歲參賽者倪嘉雯（Carmen）是近年備受力捧的TVB新晉花旦，更是一位畢業於香港中文大學生物系的「學霸女神」。倪嘉雯加入TVB前做過網紅，近年先後在《新聞女王》、《正義女神》等多部劇集中有亮眼表現，年初勇奪《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女新人」獎。

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《魔音女團》24歲參賽者莊子璇（Hilary）是2023年度香港小姐冠軍，也是首位千禧年後出生的港姐冠軍。她憑藉高學歷，畢業於香港大學食物及營養學系，被譽為「學霸港姐」，參選時已是人氣焦點。

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《魔音女團》21歲參賽者喬美莎（Chelsea）是2022澳洲華裔小姐冠軍兼「最上鏡小姐」，因外貌酷似謝安琪及Jessica C.而備受矚目。她不僅是選美冠軍，更是擅長拉丁舞和Hip Hop的舞者。此外，她亦曾參加TVB選秀節目《聲秀》，當時已憑藉出色的歌唱實力備受關注。

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《魔音女團》32歲參賽者陳熙蕊（Blossom）是2019年度香港小姐「友誼小姐」得主。陳熙蕊擁有一雙索腿，雖曾拍攝不少劇集，但都是閒角。陳熙蕊絕非歌唱素人，她曾參加《中國好聲音》布里斯班海選，勇奪第四名及「最具潛力獎」，歌唱實力早獲肯定。陳熙蕊參加香港小姐前已是美妝YouTuber，多才多藝。陳熙蕊近年感情生活受關注，一度被傳與麥明詩胞兄麥明山拍拖。

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《魔音女團》28歲參賽者葉靖儀（Michelle）擁有豐富的國際模特兒經驗，不僅曾是名模Jessica C.及Ana R.的同門師妹，更曾踏上紐約時裝展的伸展台。她入行初期除了是TVB J2台主持，更是一位瑜伽導師及教室「Y Yoga」的創辦人，商業頭腦和演藝實力兼備。

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