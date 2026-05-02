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魔音女團丨莊子璇讚宋宛穎眼神魅力「殺死人」 倪樂琳踢爆陳奐仁拍攝趣事？

影視圈
更新時間：20:15 2026-05-02 HKT
發佈時間：20:15 2026-05-02 HKT

宋宛穎、莊子璇與倪樂琳今日（2日）出席TVB選秀節目《魔音女團》宣傳活動。3人受訪時自我介紹為：「我哋係S.H.E. 駿才街版！」取自三位英文名縮寫而成，但笑言外間太多人有才華不敢自稱將軍澳版。宋宛穎對於被YS韓國偶像學院社長Yong Heo點名稱讚感驚喜，馬上頓覺信心大增希望與兩位好姊妹晉身最後六強：「社長主要教跳舞，可能留意跳舞比較多，但好多人跳得好過我、我唔係跳舞最好嘅一個。」莊子璇與倪樂琳則大讚宋宛穎撥頭髮與眼神魅力皆「殺死人」。

宋宛穎力證魔音成員無機心

談到撥頭髮，莊子璇再次澄清陳奐仁拍片講「心機女」的傳聞，坦言已向對方查證：「佢話係佢作出嚟。」宋宛穎亦表示各位魔音成員均沒機心一切是節目效果：「我哋係有心機，佢調轉咗講！」亦否認偷賴，沒有經常補妝或借尿遁：「冇補妝冇借尿遁，我哋cut機先去廁所，跳舞跳到頭髮勁油、又笠又濕，仲成塊面好多油光！」陳奐仁亦提到「最唔錫」、「最唔擔心」一位是莊子璇，她表示對評價感到正面：「好開心佢覺得我有能力照顧自己，營養方面我有自己一套，無論健康減肥我都有自己食法。」更與倪樂琳一同反擊陳奐仁踢爆拍攝趣事，倪樂琳表示：「錄音之後佢企喺門口，唔講佢食啲咩但好似長期抑鬱、放空，成個生無可戀嘅樣，可能大家太魔音令佢要冷靜下。」莊子璇亦透露陳奐仁錄音要求高，習慣逐字音準糾正調較，而非整句歌詞處理。

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