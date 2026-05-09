魔音女團｜莊子璇失準隨時出局？陳熙蕊安慰喬美莎獲激讚 高學歷背景曾創百萬帶貨額

TVB 綜藝真人騷《魔音女團》下周播出最後五集決賽篇，周一（11 日）播出的一集，節目將公布成功進級的兩組，至於未能進級的另外兩組則要面臨淘汰！事前被睇高一線的莊子璇（Hilary）在「團隊考試」中竟表現失色，遭韓國靚仔排舞老師Geon點名批評她拖垮整首歌。

喬美莎壓力爆煲在後台爆喊

C組的表現連番失色，除了莊子璇（Hilary）和穎喬（Ziva）遭點名批評外，隊長喬美莎（Chelsea）因壓力爆煲在後台爆喊，喬美莎在受訓期間因反覆練習Arch（拱背挺胸）技巧，因而觸發舊患兼不慎跌倒，令她終抵受不住壓力大喊：「真係好攰呀，我嘅腰都係So much pain。」

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陳熙蕊流利英語獲網民點讚

Ｃ組三名隊員莊子璇 Hilary、葉靖儀Michelle及陳熙蕊 Blossom見狀紛紛予以安慰，陳熙蕊安慰喬美莎時不但貼心兼Point，近20秒的流利英語更是相當impressive，獲不少網民點讚。其實陳熙蕊在《魔音女團中的人緣確是相當不俗，更成為練習生投選的「友誼小姐」最高票數得主。陳熙蕊畢業於澳洲昆士蘭大學、擁有工商管理學學士學位，2019年透過參選港姐入 行，當時她亦同樣奪得友誼小姐。性格爽朗的陳熙蕊與同屆冠軍黃嘉雯（Carmaney）和季軍古佩玲（Kelly）份屬好友，二人更現身「初舞台」即場為陳熙蕊打氣。 除了港姐，陳熙蕊還參加過《澳洲華裔小姐競選》（布里斯班賽區）、《中國好聲音》（布里斯班賽區）等，比賽經驗相當豐富。她亦曾開設個人頻道擔任直播 主和美容顧問，並於2022年時獲安排前往內地直播帶貨，憑一人之力創造出百萬銷售額，堪稱「帶貨女王」。

穎喬極有機會連累整個團隊

參加《聲秀》時唱功及舞功均吸獲不少正評的穎喬（Ziva），在這次「團隊考試」中竟嚴重失手，雖然有正評，但卻極有機會連累整個團隊。雖然一眾評審認為D組是4隊之中跳最好的，但唱功卻嚴重出事，遭陳潔靈及陳奐仁輪流狠批。陳潔靈直指對穎喬失望：「我覺得你有時可能自視太高，你頭先出嚟時用聲同埋所有嘅野，你係完全out of control，直情係一個好似唔識唱歌嘅人。」陳奐仁更說：「你唱十個音起碼有5個字走音嘅。」穎喬聞言爆喊亦極自責地說：「I'm so sorry! 」之後返回座位後亦繼續拭淚，似乎受到極大打擊。雖然唱功滑鐵蘆，但穎喬的舞功及舞台感還是被看高一線，Geon大讚其臉部表情帶起了整隊表現；而形象指導馬天佑亦為D組護航，指該組的「不和諧合唱」其實是看點之一：「一開始覺得啲Vocal好似嗌緊交，但又好Entertaining 。」

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