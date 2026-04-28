蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa婚戒有幾豪？老公Elvis贈Tiffany、Boucheron婚戒 總值逾65萬元

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）宣布結婚，甜嫁年輕10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis）。阿Sa在IG分享婚照，手上婚戒被指是總值超過65萬港元的Tiffany & Co. 鑽戒與Boucheron對戒，閃耀動人，盡顯老公Elvis林俊賢對阿Sa的寵愛。

阿Sa蔡卓妍與Elvis林俊賢結婚

蔡卓妍（阿Sa）在IG無預警地向粉絲和公眾宣布了她與男友林俊賢（Elvis）的結婚消息。她甜蜜地晒出兩人的婚照，並寫下愛的宣言：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教，多謝大家的祝福！」證實這段相差10歲的「姊弟戀」已修成正果。

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阿Sa蔡卓妍兩卡Tiffany鑽戒價格驚人

在公開的婚照中，除了新人幸福的笑容，最引人注目的莫過於阿Sa蔡卓妍手上的巨型鑽戒。眼利的網民根據照片火速「起底」，認出該鑽戒是來自國際知名珠寶品牌 Tiffany & Co. 的經典 Tiffany® Setting 六爪鑲嵌鑽戒。目測鑽石至少達到兩卡，價值不菲，估計售價約由45萬港元起跳，奢華璀璨，完美輝映阿Sa蔡卓妍的巨星氣質。

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Boucheron對戒顯心思Elvis寵妻無上限

阿Sa蔡卓妍與Elvis林俊賢的結婚對戒同樣精心挑選，來自法國頂級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）。從照片和品牌官網資料可見，阿Sa老公配戴的是型格簡約的 Quatre Black系列戒指，價值約4.3萬港元。

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而阿Sa蔡卓妍選擇的則是更顯華麗貴氣的 Quatre Radiant系列戒指，密鑲鑽石的設計與訂婚鑽戒互相輝映，價格約為16.5萬港元。三枚戒指的總價值已輕鬆突破65萬港元。早前《東周刊》曾大爆Elvis林俊賢任職星級健身教練的收入，旺季時月入超過10萬元，而淡季收入約7至8萬元，雖然收入與身家被指遠遠不及老婆阿Sa蔡卓妍，但為結婚購入三枚戒指的總值，足見Elvis林俊賢對老婆阿Sa蔡卓妍的重視與無限寵愛。

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回顧阿Sa蔡卓妍三段情：