蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa坐擁5物業身家過億已立遺囑 與月入六位數老公Elvis財力大揭秘

43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）突然宣布與年輕10歲的星級健身教練男友林俊賢（Elvis）結婚，獲大批圈中好友送上恭賀。阿Sa早於千禧年代與鍾欣潼（阿嬌）組成Twins火速爆紅，早已是公認的「小富婆」，身家豐厚，並且對個人財務規劃相當周全，甚至已準備好遺囑。而新婚老公Elvis林俊賢同樣事業有成，引起外界對二人財力比較。

蔡卓妍結婚丨阿Sa曾自爆輕微中風

形象開朗的阿Sa早前在節目罕有揭露，自己曾有長達十年的健康危機。她憶述當年因「失聲」遍尋名醫，最終有醫生診斷其聲帶問題源於「輕微中風」的後遺症，讓她當場嚇呆。在這段被她形容為「人生中最不開心」的時期，她每次演出前都需依靠打「開聲針」才能上台，並因無法穩定發揮而深感自責，甚至一度想過放棄歌唱事業。她突然宣布婚訊，令人聯想到阿Sa日前公開談健康問題，讓外界猜測，未知她是否身體曾出現警號，而決定加速完成婚事。

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蔡卓妍結婚丨阿Sa名下擁五個物業

阿Sa蔡卓妍出道已25年吸金力驚人，加上投資有道，尤其鍾情「買磚頭」保值，據悉其名下至少持有五個物業，豪宅遍布港九，包括紅山半島、海濱南岸、跑馬地慧莉苑、玫林別墅，以及所居住飽覽維港無敵靚景的中半山豪宅，保守估計身家早已過億。

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蔡卓妍結婚丨阿Sa精於理財

據指，精於理財的阿Sa蔡卓妍將所有物業交由母親打理，單是每月的租金收入，已高達約20萬元，足見其財力雄厚。阿Sa蔡卓妍在2012年以母親名義，擲2,350萬元購入跑馬地玫林別墅低層戶，於10年前又以個人名義斥資3,372.2萬元購入大潭紅山半島單位，實用面積為1,582方呎，當時呎價約21,316元。

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其中位於跑馬地的慧莉苑頂層複式單位，曾是阿Sa與舊愛陳偉霆的昔日「愛巢」，近年以每月6萬港元連車位租出，呎租創下該屋苑近三年新高。慧莉苑是蔡卓妍於2010年斥資1,972萬元購入，去年銀行估價已升至2,389萬元，升值超過兩成。蔡卓妍估計所有物業每月收租達20萬元，而她在2020年5月以525萬元沽出西灣河港島．東18低層單位，約賺3成利潤。

蔡卓妍結婚丨阿Sa新婚老公Elvis林俊賢多明星客

阿Sa蔡卓妍的老公Elvis林俊賢雖然在財力上有一定距離，但個人事業發展相當不俗。作為星級健身教練兼健身中心創辦人，Elvis林俊賢深受圈中人歡迎，就連關智斌（Kenny）亦是其學員。

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據了解，Elvis林俊賢的私人教練課每小時收費約2,000元，其收入相當可觀，平均月入維持在7萬至8萬元，旺季時更能衝破10萬大關。而Elvis林俊賢生活樸素，曾被見到在街邊檔食飯，又刻苦練網球，可見為儲「老婆本」而努力。

蔡卓妍結婚丨阿Sa已立遺囑準備遺照

此外，阿Sa蔡卓妍曾在內地節目《因為是朋友呀》中自揭早已準備遺囑及遺照：「我通常我一想事情，我都會想最好還有最壞，這個是我媽教我的。我已經把我的平安紙（遺囑）寫好，我的遺照也選好了，我每五年會換一次，我都選開心的照片。」阿Sa蔡卓妍因為不想選很悲慘的黑白照片，因此揀選彩色遺照。

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