阿Sa蔡卓妍宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢Elvis：以後請多多指教

43歲的阿Sa蔡卓妍於2026年初大方承認與細10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，兩人已相識並拍拖數月，感情穩定並進入同居試婚階段，雙方已見家長。今日蔡卓妍在無預警下貼上婚戒宣布結婚：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以後請多多指教。」對於阿Sa蔡卓妍結婚，霍汶希（Mani）說：「當日所有最愛佢嘅人、最close的摯愛親朋包括我，都喺現場見証。其他唔方便透露。多謝大家嘅祝福，阿Sa一直都被好多人疼愛，亦都會越嚟越幸福。」

相關閱讀：蔡卓妍林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳狠飛富家子石恆聰

鍾欣潼好激動好感動恭喜最佳拍檔

鍾欣潼亦說：「恭喜我個最佳拍檔，好開心係生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！由第一日聽佢同我講，我就好激動好感動，而家講返都係好感動，祝佢哋新婚快樂！白頭到老永結同心，快啲生個bb啦。」

相關閱讀：阿Sa蔡卓妍結婚丨阿Sa老公林俊賢任星級健身教練 課堂時薪貴絕全行 婚前已住女方豪宅同居

阿Sa蔡卓妍霸氣認愛稱感情穩定

阿Sa蔡卓妍自與「百億富三代」石恆聰分手後，一度傳出二人復合，但去年傳出有新戀情，被指與年輕她10歲的健身教練林俊賢拍拖，其後阿Sa蔡卓妍霸氣認愛表示：「你們可以刪去緋聞兩個字！」她又直言目前很幸福，現時感情穩定，覺得開心便可以。

相關閱讀：阿Sa蔡卓妍結婚丨群星同賀阿Sa與林俊賢 好友阿嬌催生B 霍汶希關智斌揭秘密婚禮感人時刻