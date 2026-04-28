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蔡卓妍林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳狠飛富家子石恆聰

影視圈
更新時間：15:01 2026-04-28 HKT
發佈時間：15:01 2026-04-28 HKT

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）在社交平台宣布結婚，與交往近一年、比她年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）拉埋天窗，並分享夫妻照以及晒婚戒，留言：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我」，甜蜜之情溢於言表。回顧阿Sa入行多年的情路，最為人熟知的莫過於與鄭中基的婚姻、與陳偉霆的姊弟戀，以及與「百億富三代」石恆聰的六年情。

阿Sa與Elvis林俊賢閃婚甜蜜滿瀉

阿Sa與現年33歲的健身教練林俊賢（Elvis）於2025年開始拍拖，今年初認愛，公開表示：「你們可以刪去緋聞兩個字。」據悉，兩人早已展開在阿Sa的億元豪宅同居試婚生活，更一同照顧貓貓，感情穩定。Elvis在中環一間健身室擔任星級教練，月入近10萬，深受學員歡迎。阿Sa亦曾透露已帶男友見家長，母親對他相當滿意。今日兩人在社交平台宣布喜訊，獲好友及粉絲送上祝福。 

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阿Sa與鄭中基隱婚4年

阿Sa情路崎嶇，入行後曾公開承認三段戀情，最轟動的戀情莫過於與鄭中基的一段婚姻。兩人因合作電影《追擊8月15》傳出緋聞，並於2006年在美國洛杉磯秘密結婚。這段婚姻一直未有公開，直到2010年兩人才召開記者會，戲劇性地同時宣布離婚，震驚整個娛樂圈。據悉，兩人因性格不合而離婚，結束了4年的婚姻關係。

阿Sa與陳偉霆曾發展姊弟戀

與鄭中基離婚同年，阿Sa承認與同門師弟陳偉霆（William）拍拖，展開了她一段長達5年的姊弟戀。當時陳偉霆的事業仍在起步階段，名氣不及阿Sa，戀情一度不被看好，陳偉霆更因此被冠上「萬年新人王」的稱號。後來陳偉霆憑藉劇集《古劍奇譚》等劇集在內地爆紅，事業重心轉移，兩人因聚少離多，加上男方粉絲的壓力，二人最終在2015年分手，結束5年戀情。曾有報導指，分手由陳偉霆提出，有傳雙方粉絲反對，以及外界不時比較雙方事業差距，為這段感情帶來不少壓力。 

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阿Sa與「百億富三代」石恆聰2023年分手

2017年，阿Sa與「百億麻將館太子爺」石恆聰（Anthony）撻着，兩人愛得高調，經常結伴出席家庭及朋友聚會，更多次傳出婚訊。然而，這段被外界看好的戀情，卻在2023年宣布結束。當時有傳港姐季軍梁超怡介入，但阿Sa公開否認，強調分手不涉及第三者。據悉，石恆聰在分手後曾試圖復合，但未能成功。

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