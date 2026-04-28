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蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教

影視圈
更新時間：12:49 2026-04-28 HKT
發佈時間：13:16 2026-04-28 HKT

43歲的阿Sa蔡卓妍於2026年初大方承認與細10歲的健身教練林俊賢（Elvis）相戀，兩人已相識並拍拖數月，感情穩定並進入同居試婚階段，雙方已見家長。今日蔡卓妍在無預警下貼上婚戒宣布結婚：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以後請多多指教。」對於阿Sa蔡卓妍結婚，霍汶希（Mani）說：「當日所有最愛佢嘅人、最close的摯愛親朋包括我，都喺現場見証。其他唔方便透露。多謝大家嘅祝福，阿Sa一直都被好多人疼愛，亦都會越嚟越幸福。」

鍾欣潼好激動好感動恭喜最佳拍檔

鍾欣潼亦說：「恭喜我個最佳拍檔，好開心係生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！由第一日聽佢同我講，我就好激動好感動，而家講返都係好感動，祝佢哋新婚快樂！白頭到老永結同心，快啲生個bb啦。」

相關閱讀：阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度

阿Sa蔡卓妍霸氣認愛稱感情穩定

阿Sa蔡卓妍自與「百億富三代」石恆聰分手後，一度傳出二人復合，但去年傳出有新戀情，被指與年輕她10歲的健身教練林俊賢拍拖，其後阿Sa蔡卓妍霸氣認愛表示：「你們可以刪去緋聞兩個字！」她又直言目前很幸福，現時感情穩定，覺得開心便可以。

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