阿Sa蔡卓妍結婚丨群星同賀阿Sa與林俊賢 好友阿嬌催生B 霍汶希關智斌揭秘密婚禮感人時刻

43歲的阿Sa蔡卓妍今日（28日）宣布與健身教練林俊賢（Elvis）結婚，兩人在IG貼上婚紗相並甜晒婚戒：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以後請多多指教。」婚訊曝光後，好友們與及網民紛向兩人送上祝福，當然還有與阿Sa蔡卓妍合作多年的親密戰友。

阿嬌戥阿Sa找到合拍伴侶高興

與阿Sa蔡卓妍關係猶如家人的鍾欣潼在微博轉發阿Sa的發文並說：「很開心你等到了那個合拍又珍視你的人，看着你被愛意包裹，滿心滿眼都是溫柔幸福，真的好欣慰！沒有太多華麗的話， 只希望我的阿Sa可以一直被偏愛，一直被用心呵護，可以永遠做那個無憂無慮，自在快樂的小女孩，新婚快樂哦 要一直幸福下去！」

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阿嬌鍾欣潼催阿Sa蔡卓妍生B

阿嬌鍾欣潼與阿Sa蔡卓妍並肩合作了25年，關係猶如家人，今次阿Sa蔡卓妍找到人生的另一半，阿嬌鍾欣潼心情當然興奮：「恭喜我個最佳拍檔，好開心喺生活中佢終於搵到一個最佳拍檔！由第一日聽佢同我講，我就好激動好感動，而家講返都係好感動，祝佢哋新婚快樂！白頭到老永結同心，快啲生個bb啦。」接着她又在微博發文：「恭喜你，我的女孩蔡卓妍 !!!今年是我們一起走過的第25年，一起經歷過人生最懵懂的階段，也一起見證了對方一步步變得更從容、更堅定。25年的時間早已讓我們成了彼此生命裡最依賴的人，是並肩前行的搭檔也是密不可分的家人，很開心你等到了那個合拍又珍視你的人，看着你被愛意包裹，滿心滿眼都是溫柔幸福，真的好欣慰！沒有太多華麗的話，只希望我的阿Sa可以一直被偏愛，一直被用心呵護，可以永遠做那個無憂無慮，自在快樂的小女孩，新婚快樂哦，要一直幸福下去！永遠都會在你身邊的小嬌嬌呈上。」

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霍汶希被阿Sa夫婦的愛深深感動

同樣與阿Sa關係密切的霍汶希（Mani）亦有在IG留言：「眨下眼，從當初那個笑眼彎彎、臉圓圓的小女孩，到如今溫柔通透、從容淡定的你，我們之間早已是更親近的家人。其實咁多年來我腦海一直幻想這一幕的出現，希望能夠親身見證這個時刻，當日的我感受到現場每一個人都被你們的愛深深感動了。你終於遇見一個真心愛你、你亦真心愛著的人，是一個能令你開心、令你笑得燦爛、過得自在舒心的人。幸運地，一直以來身邊都有很多愛你的人，如今再多一位，能夠一生陪伴在你身邊、好好照顧你、哄你開心、永遠寵著你的人，老母我真的老懷安慰了。看著你踏入人生新階段，真心為你感到歡喜，新的旅程，新的身份，願往後我們的SaSa都被愛意包裹，既有愛人在側的安穩，也有自在做自己的灑脫，擁有最幸福的模樣。#老母愛你

#永遠愛你」

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