蔡卓妍驚爆曾被診斷輕微中風 後遺症困擾十年：一返酒店就爆喊 愧疚對不起一個人

現年43歲的藝人蔡卓妍（阿Sa），一向以開朗陽光形象示人，近日卻在訪談節目《胡來酒館》中，罕有地揭露了一段長達十年的健康危機。她首度坦言，醫生曾診斷其聲帶問題源於「輕微中風」的後遺症，導致她一度無法正常唱歌，事業面臨巨大挑戰。

蔡卓妍因「失聲」就醫被診斷輕微中風

在節目中，蔡卓妍跟摯友胡彥斌憶述，有很長一段時間，她的喉嚨出現嚴重問題，唱歌時完全發不出聲音，遍尋名醫卻苦無結果。最讓她震驚的是，有位醫生詳細檢查後，判斷她的聲帶肌肉張力嚴重不平衡，一邊收縮導致長短不一，無法正常閉合發聲，並直指「有可能是輕微中風的後遺症」。這個診斷讓當時毫不知情的蔡卓妍當場嚇傻，從未想過如此嚴重的健康問題會發生在自己身上。

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蔡卓妍打足多年開聲針才上台演出

蔡卓妍受到「失聲」的狀況困擾了將近十年，每次演出前都要打「開聲針」，她坦言那是人生中最不開心的階段。作為一名專業歌手，卻無法在舞台上穩定發揮，讓她深感愧疚與自責，「每一次演出之後，我回到酒店就會崩潰大哭，覺得很對不起花錢買票進場的觀眾。」同時，為了彌補她的狀況，Twins的隊友鍾欣潼（阿嬌）不得不分擔更多演唱的部分，這也讓她感到十分內疚，甚至一度想過放棄歌唱事業。

蔡卓妍公開與年輕10歲健身教練戀情

最終蔡卓妍選擇勇敢面對，並感謝《乘風破浪的姐姐》這個節目，讓她有了重新站上舞台的契機與勇氣。如今她的聲線雖未完全恢復，但已大有好轉，更重要的是找回了自信與快樂。事業重回軌道，愛情也迎來好消息，她早前在活動上大方認愛，公開與年輕10歲的健身教練林俊賢的戀情，可謂事業愛情兩得意。

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