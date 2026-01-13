阿Sa蔡卓妍認愛健身教練：可以刪去緋聞兩個字 男友林俊賢曾現身慶生派對洩感情進度

Twins兩位成員蔡卓妍（阿Sa）與鍾欣潼（阿嬌）日前預告將到尖沙咀出席茶飲店活動，今日（13日）現場吸引近千粉絲到場圍觀，人山人海包圍商場，不少粉絲手執橫幅及相機等全副裝備，二人上次合體公開現身，已是去年為關智斌演唱會擔任表演嘉賓。阿Sa更罕有高調談感情事，正式認愛健身教練男友林俊賢（Elvis）。

阿Sa告別石恆聰認戀林俊賢

阿Sa自與「百億富三代」石恆聰分手後，一度傳出二人復合，但去年她身邊出現一位型男，即被傳新戀情。阿Sa被指與年輕她10歲的健身教練林俊賢拍拖，今日受訪時談及緋聞男友，阿Sa霸氣認愛表示：「你們可以刪去緋聞兩個字！」笑言受男友影響養成行山的興趣，感覺健康不少。當被問到是否有些「幸福肥」？阿Sa直言：「好幸福囉，肥唔肥就不講啦！」至於阿Sa去年慶祝生日的派對上，男友獲安排站在C位，她直認現時感情穩定，覺得開心便可以。

阿嬌即將迎來生日

活動上，阿Sa與阿嬌現身即引起粉絲尖叫，經常被指身形狀態反覆的阿嬌，今日狀態大勇非常搶鏡，心情亦非常靚笑容滿面。二人齊齊大讚粉絲好熱情，阿Sa又指前一晚路過現場，已聽聞有粉絲在現場排隊守候，著大家不要太辛苦。二人即場畫香港美食送給粉絲，阿嬌畫雞蛋仔，阿Sa則畫白飯，笑言去到世界各地都鍾意食飯，逗得粉絲們大笑。至於被問到覺得最開心的日子，阿Sa笑言是生日，阿嬌也表示認同，而下周三（21日）迎接45歲生日的阿嬌，更收到不少粉絲們的生日祝福。活動尾聲阿嬌與歌迷們表示，「好耐無見大家，覺得好開心、興奮！」阿Sa則指接下來便是阿嬌的生日，「阿嬌生日，生日前與大家見面真的好開心！」阿Sa領唱生日歌，與粉絲們送祝福給阿嬌。至於將生日的阿嬌，受訪時表示生日願望是身體健康、世界和平，問到她準備好連串生日慶祝？她大賣關子，「到時大家便知，都會Post晒出來，哈哈！」

Twins久未見粉絲表現興奮

阿Sa受訪時表現興奮，表示：「今年第一次見大家囉！好耐無見fans，見到好多人都來了，今天不是假期，返工返學都熱鬧，拍了很多片和相，會分享給沒法來的粉絲。（心痛大家通宵排隊？）係啦，最近天氣凍，好慘呀！」阿嬌指回港時遇到台灣粉絲，知道有人特地從台灣來好開心，問自覺今日狀態好？阿嬌投訴說：「咩意思先？（粉絲說你的修身餐單很地獄？）餐單有專家寫給我的，但我都不是經常食，哈哈，分享給大家，但我都覺得有用。」早前被小粉絲稱呼「姨姨」是否不開心？阿嬌笑言是「阿姨」，她說：「姨姨還好一點，去街市都有人叫靚女啦，我尊重但不接受。」

Twins迎接成軍25周年

至於組合Twins迎接25周年，問二人有計畫慶祝活動？她們表示交給公司安排，暫時未有消息，問想踏上啟德主場館嗎？阿Sa笑言：「好辛苦喎，個場咁大，5萬人喎！」阿嬌笑言若有車在台上「巡唱」便可以考慮，「加上我又無健身教練啦！」至於阿Sa最近為時尚雜誌影了一輯性感相，問是否健身有功大膽些？她笑言，「OK、靚便可以，我都40幾了，依家唔影幾時影呀？留倩影！」

