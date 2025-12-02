Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿Sa蔡卓妍大隻新歡月入10萬過超慳家生活 《東周刊》獨家爆「絕世好仔」貼地行蹤

自從蔡卓妍（阿Sa）去年宣布與「百億麻雀館太子爺」石恆聰結束六年情後，她的感情生活一直是傳媒和粉絲的焦點。近日，阿Sa被爆與年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis）譜出「姊弟戀」，二人已拍拖數月，Elvis更以「另一半」姿態現身阿Sa生日派對，戀情浮出水面。最新一期《東周刊》獨家曝光Elvis的貼地生活。

阿Sa新歡月入十多萬

《東周刊》近日獨家追蹤報導，這位讓阿Sa傾心的「小鮮肉」Elvis，不僅外型陽光帥氣，私下的生活更是出乎意料地「貼地」，與阿Sa過往的富貴男友形成強烈對比。據報導，Elvis是中環一家健身室的「星級」教練，每日準時上班，課堂排得滿滿，即使是假期也願意加班，月入高達十多萬，是名副其實的「王牌教練」。儘管收入豐厚，Elvis的生活卻非常樸實。他被拍到獨自光顧平民大牌檔，一餐只需數十元，晚餐也選擇平價的燒味飯。

阿Sa新歡坐公共交通工具代步

代步方面，Elvis亦不追求名車，反而選擇乘搭電車和巴士等公共交通工具，並利用乘車時間看書增值自己，相當好學。他唯一的奢侈，大概就是在打了三小時網球、筋疲力竭後，才捨得花錢搭的士回家。

阿Sa新歡為儲「老婆本」密密吸金

據知情人士透露，Elvis如此努力工作又省吃儉用，是為了儲「老婆本」，希望與阿Sa能有安穩的將來。這種務實和專一的態度，與阿Sa過往的戀愛經歷大相逕庭。經歷過與鄭中基、陳偉霆及石恆聰的感情後，阿Sa的愛情觀亦有所轉變，不再追求夢幻的愛情，反而更著重另一半的人品和性格。

圈中好友送祝福

對於這段新戀情，阿Sa身邊的好姊妹如容祖兒都大讚二人非常合襯。朋友眼中，Elvis人品好、生活圈子簡單、性格低調，而且對愛情專一，給了阿Sa前所未有的安全感。兩人亦有共識，視對方為結婚對象，穩定發展。看來，這次阿Sa真的找到了屬於她的「絕世好仔」，有望好事近！

