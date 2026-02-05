蔡卓妍遊墨爾本搵教練打網球 男友Elvis被認定後首度留言高調晒愛

蔡卓妍（阿Sa）早前在活動上認戀年輕10歲的健身教練林俊賢（Elvis），正式公開男友地位，其後，更被《東周刊》踢爆Elvis已入住阿Sa位於東半山的億元豪宅，展開同居試婚生活。Elvis 最近連環被拍到收工後前往跑馬地學打網球，看來阿Sa被男友深深感染，日前飛到澳洲墨爾本旅行，都要專程請個教練練波。

隔空送上鼓勵

阿Sa曾透露受男友影響養成行山的興趣，感覺健康不少，看來她與Elvis志趣相投，早前飛到澳洲墨爾本旅行，連日來也在社交網大晒靚相，阿Sa表示：「講真，忙裏偷閒嘅感覺，真係比日日都放假好嘅，當然樣樣嘢都要有平衡，忙得滯又唔好嘅。」其後，她更貼出打網球照，表示自己去到墨爾本都未有偷懶：「特登請咗個教練練波，落雨都照打，係愛呀，仲要第一次俾成個團隊睇住打波，有啲壓力。」Elvis 被認定男友地位後，亦首次公開留言，附上三團火的emoji ，隔空向女友送上鼓勵，高調晒愛，相當甜蜜。