蔡卓妍Elvis林俊賢結婚丨阿Sa三位舊愛近況揭秘 陳偉霆秘婚生子 鄭中基再離婚鬧上法庭

現年43歲的蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）宣布與健身教練林俊賢（Elvis）結婚，並大方分享婚照及婚戒。喜訊一出，除獲大批圈中人送上祝賀外，同時讓大眾再次將目光投向阿Sa過往的三位舊愛，鄭中基、陳偉霆、石恆聰的感情狀況，引起網民關注。

蔡卓妍結婚丨三位舊愛以前夫鄭中基最崎嶇

回顧阿Sa蔡卓妍過往的情路，最為人熟知的莫過於與鄭中基秘婚四年，曾與陳偉霆譜「姊弟戀」，以及與「百億富三代」石恆聰的六年情。隨著阿Sa覓得良緣，三位舊愛的感情生活也各有發展，目前以陳偉霆的婚姻最為圓滿。

相關閱讀：蔡卓妍阿sa無預警宣布結婚 晒婚戒甜嫁小10歲健身教練林俊賢：以後請多多指教

相關閱讀：蔡卓妍林俊賢結婚丨回顧阿Sa情路 與鄭中基隱婚 戀同門師弟陳偉霆 傳狠飛富家子石恆聰

蔡卓妍結婚丨鄭中基去年爆離婚風波

阿Sa蔡卓妍與鄭中基於2010年宣布離婚後，翌年鄭中基與有線電視主播余思敏再婚，二人育有一子一女，卻在去年爆出離婚，有傳婚變與鄭中基的經理人何慶湘有關。鄭中基與前妻余思敏去年6月現身家事法庭，為贍養費鬧出風波。

相關閱讀：蔡卓妍林俊賢結婚丨阿Sa與鄭中基秘婚4年 拍電影撻着 開記招同時宣布已婚及離婚轟動一時

蔡卓妍結婚丨陳偉霆秘婚生子榮升人父

阿Sa蔡卓妍離婚後與陳偉霆相戀5年，一直不被看好。陳偉霆在內地憑仙俠題材古裝玄幻劇《古劍奇譚》爆紅後，將發展重心放到內地，於2015年宣布分手消息，與阿Sa結束「姊弟戀」。2021年陳偉霆傳出與內地名模何穗同回住所，令戀情曝光，陳偉霆與何穗去年10月宣布誕下一子，並承認二人已經結婚。

蔡卓妍結婚丨石恆聰感情狀況撲朔迷離

阿Sa於2017年被爆與連詩雅舊愛「百億麻將館太子爺」石恆聰拍拖，二人愛情長跑六年，曾傳出婚訊，可惜在2023年有傳因第三者介入而分手。石恆聰曾傳出與2022年港姐季軍梁超怡交往，但拍拖半年已分開，曾有報道指石恆聰認為與阿Sa更合適，一度努力求復合，但隨住蔡卓妍再婚，石恆聰的感情狀況變得撲朔迷離。

相關閱讀：蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證