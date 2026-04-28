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蔡卓妍林俊賢結婚丨《星島頭條》獨家捕獲阿Sa老公Elvis行蹤 婚禮於泰國秘密舉行獲親友見證

影視圈
更新時間：16:18 2026-04-28 HKT
發佈時間：16:18 2026-04-28 HKT

蔡卓妍（阿Sa）今日（28日）無預警在社交平台宣布結婚，與健身教練男友林俊賢（Elvis）拉埋天窗。蔡卓妍與林俊賢在IG上載婚照，並甜蜜寫道：「恭喜我嫁你，恭喜你娶我，以後請多多指教」，宣布再做人妻。今日《星島頭條》亦獨家拍到新婚人夫林俊賢的行蹤，據知二人早前於泰國舉行婚禮。

蔡卓妍與林俊賢泰國舉行婚禮

《星島頭條》收到獨家消息，蔡卓妍其實與健身教練男友林俊賢（Elvis）結婚已有一段時間，兩人當時遠赴泰國舉行婚禮。今日《星島頭條》獨家直擊林俊賢現身位於中環的健身室，下午2時許他由健身室出來前往附近銀行，他在等候櫃位期間一直看手機，銀行職員跟他相當熟絡彼此有講有笑，他遇到熟人亦友善打招呼。

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林俊賢與蔡卓妍結婚多謝記者祝福

林俊賢在銀行逗留半小時才出來，見到記者上前拍照，他一臉錯愕，聽到記者講恭喜，他不知所措帶笑揮手想避開鏡頭，當記者提到終於與蔡卓妍拉埋天窗，他連聲講多謝立即折返銀行，相隔十分鐘後才出來並登上電召車，禮貌向記者表示不慣面對很多人講話，追問到婚禮詳情，他也只連聲講多謝，沒透露婚禮和蜜月地點等細節。

林俊賢其後開車駛回原本只需步行往返的健身室，當落車見到記者尾隨，他不禁苦笑，問到新婚即開工是否要努力搵錢養老婆蔡卓妍，他笑言要勤力工作，今日不見他手上戴婚戒。

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蔡卓妍情定星級教練林俊賢

現年43歲的蔡卓妍與年輕10歲的健身教練林俊賢，去年傳出戀情，今年1月蔡卓妍大方認愛。據知兩人因運動結緣，感情發展一日千里，早已展開豪宅同居試婚生活。林俊賢是中環星級健身教練，時薪高達2000港元，月入近10萬，事業有成。他熱愛運動，除了健身，還喜歡行山、打網球，與蔡卓妍志趣相投。雖然在財力上不及蔡卓妍，但兩人「講心唔講金」，早已認定對方。

蔡卓妍的經理人霍汶希（Mani）早前亦向傳媒證實婚訊，表示蔡卓妍在摯愛親朋的見證下完成人生大事，但對婚禮細節則不便透露。

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