蔡卓妍林俊賢結婚丨43歲阿Sa曾兩度雪卵為生B鋪路 訂下目標期望10年內使用卵子做媽媽

43歲的阿Sa蔡卓妍今日（28日）在無預警下宣布與健身教練林俊賢（Elvis）結婚並甜晒婚戒：「恭喜我嫁你、恭喜你娶我，以後請多多指教。」阿嬌鍾欣潼坦言：「由第一日聽佢同我講，我就好激動好感動，而家講返都係好感動，祝佢哋新婚快樂！白頭到老永結同心，快啲生個bb啦。」

阿Sa蔡卓妍曾接受「雪卵」療程

阿Sa向來喜愛小朋友，但多年來專心發展事業，所以生B時間一直遙遙無期。不過在2020年，阿Sa蔡卓妍大方表示得到媽咪同意下，準備接受「雪卵」療程，除了服食supplement之外，還日日做運動，令身體保持最佳狀態。未知今次阿Sa和Elvis火速結婚後，會否極速「造人」，仿效方力申一年入內完成兩項人生大事。

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阿Sa仿效鍾欣潼容祖兒去「雪卵」

阿Sa在2019年曾表示已接受「雪卵」療程，當時36歲的阿Sa她與「百億麻將館太子爺」男友石恆聰感情穩定，不時屢傳婚訊，但阿Sa表明未有打算結婚，會仿效姊妹鍾欣潼與容祖兒去「雪卵」，實行玩到夠先才做媽媽。為保持最佳狀態，阿Sa不惜花了多個月時間積極進補，接着連續10日打荷爾蒙針，先後接受了第二次雪卵，兩次合共雪了20粒，並期望可於10年內使用卵子生育小孩：「如果50歲先生，怕自己太老。」

阿Sa曾接受兩次雪卵

阿Sa當時亦有解釋為何要接受兩次雪卵：「畢竟自己嘅年紀都唔細，抽兩次其實是為了保障將來，因解凍後存活率只有七成，所以雪多點比較穩陣。」阿Sa又指雪卵在香港好普遍，不用結婚都可以做，但就表示生小朋友的話就一定要跟足程序，先結婚後生B。阿Sa為了雪卵而不可令自己過於操勞，就算夜晚gathering也滴酒不沾，腰部粗了一個圈，當完成療程後，阿Sa閉關休養，勤力keep fit，待身體回復窈窕後才復工。

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