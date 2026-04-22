施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵

施明今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈，靈堂現場除了瀰漫著哀戚的氛圍，備受關注的李家鼎（鼎爺）家族不和事件，再次成為焦點。下午5時45分，李家鼎在李泳豪的陪同下暫時離開靈堂，面對傳媒的關心，他僅揮手示意。而據同場的鍾志光透露，李家鼎近來的確瘦了，主要是因為胃不好，進食狀況較差，不完全是因施明離世所致。

李家鼎憔悴手震吃杯麵

李家鼎與李泳豪被拍到在戶外休息近半小時，李家鼎一臉憔悴，與泳豪二人密密斟，神情若有所思，有工作人員送上杯麵給李家鼎食用，不過消瘦的李家鼎有點手震震。黃夏蕙到場，與正在休息的李家鼎與李泳豪父子打招呼，李泳豪更與黃夏蕙擁抱。

李家鼎被問到會否覺得長子李泳漢不近人情？李家鼎未有回應，問李泳豪太太Agnes未能入靈堂會否失望？李泳豪表示：「今日就不回應任何事了，謝謝。」一行人再回到靈堂。

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鍾志光揭施明靈堂內情況

早前已爆出施明與李家鼎的長子李泳漢跟弟弟李泳豪夫婦而不和，今日在靈堂現場，家族矛盾再度升級。Agnes被拒絕進入靈堂，只能在門外等候。與李家鼎、李泳豪都相熟的鍾志光，今日也以朋友身分到場致意，鍾志光步出靈堂時由李泳豪送他離開。鍾志光形容靈堂氣氛平和，他在儀式開始前離開，受訪時透露他在靈堂內只逗留短短時間，因而未見三父子交流，在靈堂都有安慰李泳漢和李泳豪節哀，兩兄弟一齊坐，但李家鼎可能跟習俗與友人坐在另一邊。

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鍾志光憶施明揭李泳豪孝順一面

鍾志光憶述，李泳豪對母親施明非常好。他提到，大約兩、三年前，李泳豪在拍攝《愛‧回家》期間，接到電話得知施明身體不適，當下強忍淚水，堅持拍完最後一個鏡頭才趕往醫院，足見其孝心。對於婆媳不和的傳聞，鍾志光坦言是從報導中得知，並表示不便評論他人家事。他亦大讚李泳豪的太太Agnes為人友善，曾於中秋節特地訂購台灣文旦送給劇組同仁。

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施明妹夫鄧梓峰看新聞始知噩耗

除了家人，不少圈中好友及施明的親友也到場送別施明，當中包括表妹黃宇詩、妹夫鄧梓峰、好友聶安達、黃夏蕙等。而早前鄧梓峰曾表示，與太太是透過新聞報導才得知施明的死訊，令外界感到驚訝。鄧梓峰今日出席施明設靈儀式，未見太太同行現身於傳媒面前。

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施明新抱Agnes被拒進靈堂：