施明設靈丨李家鼎與李泳豪致花圈「鬧雙胞」 新抱署名花圈被放後樓梯？ 豪仔證心意被李泳漢丟棄

李家鼎前妻施明上月21日離世，今日（4月22日）於大圍寶福紀念館設靈，施明離開後掀起李家家人間的風波，大哥李泳漢拒絕弟弟李詠豪的太太林妤謙（Anges）到場，甚至花圈亦不准有其名字，李家鼎除了為施明的離開而傷心外，更直指李泳漢與大新抱不是。今日傳媒大批到場採訪，靈堂內雖有擺放李家鼎、李泳豪等人署名的花圈，但花圈下款卻未見寫上李泳豪太太林妤謙的名字，後來被發現含林妤謙署名的花圈被放到後樓梯，李泳豪回覆《星島頭條》表示：「畀佢扔咗去後樓梯。」其後李泳豪再回覆，稱仍會帶太太Agnes到場向亡母施明致意。

施明遺照曝光

下午1時多已有傳媒到場守候，而家屬仍未到場，靈堂仍在佈置當中，佈置以簡潔為主，家人為施明選了一張側身往回眸的遺照，家人則準備了心型花圈，當中泳豪的花圈未有太太Anges的名字，僅寫有「寶貝媽，劬勞未報，泳豪」。而李泳漢的花圈則寫有他與太太的名字，「下款為孝子泳漢、孝媳羅佩鈺」，而李家鼎曾為Agnes抱不平，表示可在其花圈加上她的名字，但靈堂上由李家鼎花圈亦擺在泳漢側邊，僅寫「施明摯愛靈右，永遠懷念，李家鼎」，而李泳漢的三位孩子亦有為施明送上心型花圈。

李家鼎、李泳豪、林妤謙花牌擺後樓梯

而原來李家鼎、李泳豪及林妤謙（Agnes）亦有致送花圈，上面寫上「母親大人靈鑒」、「永遠懷念」，並有李家鼎、李泳豪及林妤謙的名字，不過就被擺到當眼位置，而是被放置在走廊邊緣的後樓梯。

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