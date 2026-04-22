施明設靈前夕家醜再升級！李泳漢反擊鼎爺為「嗰個女人」洗白 否認靠老竇供養：人工都係公司出

李家鼎（鼎爺）前妻施明的喪禮將於今日（4月22日）於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。在施明設靈前夕，李家鼎再度開腔直斥李泳漢仍未肯收手，家人花牌堅持不讓弟婦Anges名字出現，更自爆一直供養大仔一家五口，每月花費最少五萬元以上：「都有七、八年，負擔好大，每月起碼俾5萬以上。」

李泳漢斥鼎爺明顯為「嗰個女人」 洗白

被李家鼎痛斥為「點解會養個咁嘅仔」的李泳漢回覆傳媒：「其實鼎爺都80歲，我又係佢個仔，佢點講得出咁多所謂『事實』，點解聽（今）日已經設靈，今日仲要衝住我嚟？自從我通知咗鼎爺、李泳豪有關喪禮日期同訃聞，佢哋完全已讀不回，冇主動問過一句喪禮任何事。」李泳漢坦言明顯為「嗰個女人」 （Agnes）洗白，名正言順入靈堂：「呢個係施明喪禮，出席解穢酒係對施明最後尊重，有心自然會嚟。」

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李泳漢反擊3個月已經將頭家搞散

對於李家鼎再三強調施明滿意Agnes，李泳漢反擊說母親當然不會一開始就不喜歡對方：「佢3個月已經將頭家搞散，分割兩母子，仲同媽媽講條件：『你個仔而家同我一齊，乜都要聽晒我講，我唔鍾意同你一齊住，就算住隔離左右都唔得。』之後李泳豪就同我哋斷聯，大約一個月後我同李泳豪生日，鼎爺忽然搵媽媽話要喺佢私房菜擺幾圍，請埋其他親戚朋友食飯。」李泳漢又稱施明識穿「嗰個女人」成日趁機會影啲「溫馨」相畀相熟傳媒刊登：「媽媽講明席上唔可以影相，點知個女人叫李泳豪挾住一邊，佢一手就搭住媽媽膊頭，然後就叫人快啲影相，媽媽一手揈開佢，在場所有人都睇到。」

李泳漢否認靠李家鼎供養一家五口

李家鼎在訪問上亦有提到當日李泳漢結婚，擺酒由他承擔婚宴費用，李泳豪亦負責出錢租車，李家鼎月付最少5萬養李泳漢一家，為此，李泳漢說：「當然唔係事實啦，我結婚冇叫過鼎爺出錢，即使我去佢私房菜打工亦係從低做起，每月大約萬五蚊人工都係公司出，所以當時為慳錢日日坐巴士。」事件在網上引來不少迴響，有人說：「只會信鼎爺嘅說話。」、「都睇得出個細佬好忍讓佢。」、「我偏向信父母方面多啲，做父母嘅，如果仔女唔係太差，點會想講衰自己仔女呢？」、「個大新抱妒忌二新抱呢個原因係非常之合理。」、「我偏向信楊思琦方面多啲，當年佢早已講過這家上下皆有啲嘢… 當年我唔信，而家信。 」

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