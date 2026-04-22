施明設靈丨黃夏蕙指施明與兩位新抱關係好 契仔李泳漢、李泳豪絕不會為遺產對簿公堂

施明與李家鼎（鼎爺）的長子李泳漢跟弟弟李泳豪夫婦不和引發全城熱議，施明今日（22日）在大圍寶福紀念館設靈，李泳豪太太林妤謙（Agnes）到場卻被拒之門外，最終只能在靈堂外跟奶奶施明致哀。施明生前好友黃夏蕙到場，她接受訪問時表示，施明生前患病後變得低調，談及兩位契仔李泳漢和李泳豪不和事件，她亦有感而發。

黃夏蕙指施明與兩位新抱關係好

黃夏蕙（夏蕙姨）受訪透露在李泳漢和李泳豪兒時已認兩人是契仔，兩兄弟感情要好又乖，惟近年各有各忙少見面。問到有否為李泳漢、李泳豪調停，她指氣氛平和，之前從未跟施明談及家事，亦從未談論過新抱，讚對方盡責照顧一對兒子是無怨言的媽媽，跟兩個新抱相處很好，她指施明生前未提及遺產因對方沒料自己早逝，她指兩兄弟曾答應一定不會為遺產對簿公堂。對於兄弟爭執，黃夏蕙揚言：「唔好亂來，有咩事搵我！」

相關閱讀：施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場

黃夏蕙未感李家鼎被李泳豪監視

提到李泳豪太太林妤謙（Agnes）被拒入靈堂，黃夏蕙指是家事，無辦法。這日見到李家鼎，黃夏蕙坦言覺得他瘦了老了不再精明，但不覺得他有被李泳豪監視。問到跟施明最後一次見，黃夏蕙透露是在自己的演唱會，對方病後一直低調不讓友人探望，但保持電話聯絡，相安無事。黃夏蕙表示今日沒瞻仰遺容，明天會再來送施明最後一程。

相關閱讀：施明設靈丨妹夫鄧梓峰等藝人到場致哀 鍾志光爆靈堂內李家鼎三父子互動細節 鼎爺於場外手震食杯麵