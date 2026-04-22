施明設靈丨李泳漢與妻兒現身 家族決裂後首露面 日前表明拒李泳豪老婆Agnes到場

李家鼎前妻施明3月21日離世，今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈。施明離世後掀起李泳漢與爸爸李家鼎、弟弟李泳豪與弟婦Agnes不和事件，家事惹大眾關注。早前大哥李泳漢表明，拒絕弟婦林妤謙（Agnes）到場，甚至拒絕接受有弟婦Agnes署名的花牌，因此今日施明設靈，四人的舉動成為焦點。下午近3時，李泳漢太太及三名子女，以及親友到場打點，一行人戴上口罩及太陽眼鏡。一頭金色短髮的李泳漢隨後到場，雙手合十稱「有心、有心」拒絕接受訪問。

施明設靈丨李泳漢今日拒絕受訪

李泳豪今日向《星島頭條》回應，證實有送含太太署名的花圈到靈堂，但卻兄長扔到後樓梯，加上近日連串家庭不和是非，《星島頭條》記者到場問到李泳漢會否有回應？有洽喪代表稱，李泳漢今日不會接受訪問，表示：「待施明姐的喪禮完成，才會再逐一回應。」

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施明設靈丨圈中人致送花圈向施明致意

而場內有演藝人協會及古天樂所送的花圈，其他送上花圈的藝人及單位，包括龐郭秀雲、楊明與女友莊思明、電視廣播有限公司、譚玉瑛、呂良偉等。

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