施明設靈丨李家鼎不滿李泳漢家屬花圈拒落弟婦名字 按耐悲憤只求喪禮安然進行：唔會去解穢酒

李家鼎（鼎爺）前妻施明的喪禮將於4月22日於大圍寶福紀念館設靈，翌日大殮儀式結束後，靈柩隨即奉移富山火化場火化。施明設靈儀式進行前夕，李泳漢和李泳豪的家庭糾紛沒了沒完。李家鼎今日（21日）接受傳媒訪問，直指李泳漢未肯收手，連家人花牌都堅持不讓弟婦Anges名字出現。

李家鼎寄望前妻喪禮可以安然進行

心情低落的李家鼎慨嘆地說︰「佢（李泳漢）之前打俾我，話老虎蟹都唔會落Anges個名。佢唔肯，我唯有做多個花牌，放喺中間。」李家鼎目前寄望前妻的喪禮可以安然進行，但亦做好心理準備，若大仔繼續生事，都按耐心中悲憤，不會跟他在靈堂吵架︰「我預咗要冷靜，豪仔叫我到時跟住佢，唔好同佢（李泳漢）嘈，有咩就行開。因為我身體都唔好。」

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李家鼎決缺席前妻的解穢酒

李家鼎決定喪禮後，缺席解穢酒，「唔去唔去，我同豪仔一家會走開。連我細佬都好嬲，因為始終都係佢阿嫂，大家都唔明點解到最後，佢都搞啲咁嘅嘢。」李家鼎曾公開直指施明沒有不喜歡李泳豪的老婆，並對大兒子李泳漢作出多項指控，其後李泳漢強烈否認並反斥李家鼎所說並非事實：「佢而家欺負緊施明死咗，講唔到一句嘢，死無對證。我真係好心痛，我都係佢個仔，點解個老竇可以咁樣，為咗泳豪個女人咁過份抹黑我，傷害我個名聲。」

李家鼎再次力證施明對Anges並無偏見

對於李泳漢一句「死無對證」否認李家鼎的指證，李泳漢反指他常以母親「遺願」，不接納Anges為李家新抱的說法，才是死無對證，「咁人都死咗，你都講乜都得，死無對證。」李家鼎再次力證施明對Anges並無偏見：「聽過佢（施明）話無咩呀，Anges幾好呀，阿仔開心就得架喇。同我一樣。」一直啞忍的李泳豪亦推翻李泳漢一直堅稱「阿媽唔鍾意Anges」的說法，他向傳媒提供多張片，相中看到Agnes與奶奶拖手行街畫面、施明到他們愛巢共晉晚餐，婆媳同枱開懷大笑的歡樂時光，還有三人開心合照，足以粉碎婆媳不和的說法。有指李泳豪夫婦為免觸動李泳漢神經，過往都不敢在社交平台公開合照。

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