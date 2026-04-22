施明設靈丨施明表妹黃宇詩親自護送李泳豪老婆離場 Agnes被拒門外鞠躬送別奶奶

施明今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈，李家鼎（鼎爺）、李泳豪、李泳漢之間的不和情況再升級。李家鼎今日與細仔李泳豪夫婦到場，被拒入內的李泳豪老婆林妤謙（Agnes）身穿黑衣、神情哀傷，最後只能在靈堂外念念有詞、鞠躬送別奶奶施明。施明表妹黃宇詩現身護送Agnes離開。

黃宇詩護送李泳豪老婆離開

黃宇詩與兩位親友先一步陪同Agnes離開寶福紀念館，Agnes被傳媒追訪，問到有無說話想對奶奶施明說？旁邊的親友代答：「剛剛已經講了，在心中。」一行人步入電梯離開。傳媒再追問到會否遺憾未能入靈堂向奶奶鞠躬？Agnes未有回答，與黃宇詩登上座駕離開。

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李泳漢舉動疑引發家族不和

李家鼎家庭內部矛盾的細節，因早前雙方多次隔空對罵而引來大眾關注。據悉，長子李泳漢早前在施明病重期間，就已引發家庭糾紛，被指禁止父親李家鼎及弟弟李泳豪等人前往探病。

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更令人震驚的是，有指李泳漢在母親施明離世後，並未第一時間通知家人，而是隔了數更才告知父親李家鼎死訊，未能見前妻最後一面的李家鼎傷心欲絕，更持續暴瘦。連施明的妹夫鄧梓峰早前也向傳媒透露，他與太太也是從新聞報導中才得知施明離世的噩耗，顯見家族內部的溝通早已出現嚴重問題。

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