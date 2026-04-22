施明設靈丨李家鼎再暴瘦 與兒子李泳豪、Agnes到場 新抱被於靈堂外遭阻攔

資深藝人施明今日（22日）於大圍寶福紀念館設靈，眾多親友到場致哀。然而，早前已備受關注的李家鼎（鼎爺）家族不和事件，在靈堂現場再度升級，成為傳媒焦點。約下午4時，李家鼎（鼎爺）在兒子李泳豪及新抱林妤謙（Agnes）的陪同下抵達靈堂。李家鼎身形明顯再度消瘦，神情憔悴，但仍禮貌地向在場傳媒點頭示意。

李泳豪老婆受阻場面一度尷尬

早前，長子李泳漢已強硬表態，拒絕弟婦Agnes踏入靈堂，更傳出拒收有其署名的花圈。今日，李泳豪更向記者透露，有其妻署名的花圈甚至被人丟棄在後樓梯。當李泳豪夫婦陪同父親到達靈堂門口時，傳媒蜂擁而上，詢問李泳豪是否擔心太太被拒。他僅揮手示意，未有回應。果然，在靈堂入口處，數名黑衣工作人員上前阻攔Agnes，氣氛瞬間凝重。李泳豪無奈之下，只能讓太太在門外稍候，自己先陪同父親李家鼎進入靈堂。

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李泳豪老婆Agnes獨留場外拒絕回應

被拒門外的Agnes顯得相當無奈，獨自一人留在靈堂外。有工作人員上前與她溝通，並曾試圖為她安排座位，但她婉拒了。面對記者追問，關於被拒入場的心情、想對奶奶施明說的話，以及是否希望澄清任何事，Agnes始終保持沉默，一概不作回應。

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施明設靈丨李泳漢扔棄弟婦Agnes花圈？