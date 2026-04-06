金像獎2026丨Locker林家熙憑《拼命三郎》爭男配角獎 曾是試當真成員 與吳家忻、Marf情路回顧

金像獎2026／最佳男配角／林家熙／Locker丨第44屆香港電影金像獎將於2026年4月19日（星期日）晚上7時30分假香港文化中心舉行，ViuTV 99台將會全程直播。金像獎2026最佳男配角之爭相當激烈，入圍者包括《UFO 離奇命案》的陳湛文、《水餃皇后》的袁富華、《再見UFO》的黃又南、《風林火山》的杜德偉，以及憑著電影《拼命三郎》首獲提名「最佳男配角」的林家熙（Locker）。

金像獎2026丨Locker林家熙提名「最佳男配角」

電影《拼命三郎》故事講述由譚耀文飾演的過氣江湖大佬石三郎，出獄後與失散多年的兒子「石頭」（林家熙飾）重逢。兩代人在逆境之中，透過泰拳重新建立關係，並尋找自我價值。劇情圍繞父子情、江湖恩怨及個人掙扎，充滿戲劇張力。林家熙在《拼命三郎》中飾演的「石頭」是一位叛逆青年，因打架鬧事而與父親重遇。為了投入角色，他接受了為期三週的地獄式泰拳訓練，成功練出六塊腹肌，體態媲美真實拳手。雖然他謙虛地表示對身形未感完全滿意，但其敬業精神及在戲中的亮眼表現，已獲得觀眾及影評人的一致讚賞。譚耀文亦稱讚他雖然為人較含蓄，但內心戲演繹得相當不錯。這次演繹充滿層次和情感深度的角色，為他帶來了金像獎「最佳男配角」的提名肯定。

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金像獎2026丨林家熙英文名Locker源於《點五步》

現年31歲的林家熙，英文名Locker源於其2016年的出道電影《點五步》。在此之前，他曾夢想成為室內設計師、空少甚至消防員，從未想過會當上演員。林家熙於中學時期在老師鼓勵下首次接觸舞台劇，並逐漸對演戲產生興趣。

金像獎2026丨林家熙曾是「試當真」一員

2020年底，林家熙加入了YouTube創作團隊「試當真」，憑藉其獨特的喜劇感，人氣急升，廣為觀眾所認識。經歷了多年浮沉，戶口曾只剩下數十元的低潮，如今終於憑藉《拼命三郎》在影壇嶄露頭角，獲得「最佳男配角」金像獎提名。

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金像獎2026丨林家熙曾與Kayan9896拍拖

林家熙的感情生活同樣備受關注。他曾與「試當真」成員吳家忻（Kayan9896）拍拖，戀情於2021年9月公開，至2023年傳出分手，其後更退出「試當真」。2024年，Kayan9896戀上「百億富三代」馬桂烽，一度被批拜金，同年宣布分手。事後林家熙被問及有否關心舊愛失戀，他表示與Kayan9896很少聯絡，更爆出一句「佢應該會有新作品出街」，被質疑暗寸舊愛看準時間點公布分手消息。林家熙曾被傳當日與Kayan9896分手導火線是遭「戴綠帽」，他回應：「大家點樣諗我又真係控制唔到嘅，冇呀真係控制唔到，所以我都冇諗。」

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金像獎2026丨林家熙與Marf拍拖感情穩定

2024年3月，林家熙公開與COLLAR成員邱彥筒（Marf）的戀情，二人感情穩定，互相支持對方的事業發展，更曾被拍到一同為開設咖啡店的計劃「偷師」，被指視對方為結婚對象。