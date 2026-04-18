金像獎2026｜袁富華《水餃皇后》提名最佳男配角 拍拖30年近年娶妻 盤點實力派封神之路

金像獎2026｜第44屆香港電影金像獎（44rd Hong Kong Film Awards）將於2026年4月19日假香港文化中心大劇院舉行，由ViuTV 99台足本現場直播。袁富華現年62歲，他曾奪得金馬獎、金像獎、金雞獎、三金「最佳男配角」，今次憑《水餃皇后》再次提名「最佳男配角」，與《UFO 離奇命案》的陳湛文、《再見UFO》的黃又南、《拼命三郎》的林家熙、《風林火山》的杜德偉爭奪金像獎的獎座。

金像獎2026｜袁富華憑《水餃皇后》提名最佳男配角

袁富華憑藉在電影《水餃皇后》中飾演「糖水伯」的精湛演技，不僅榮獲第44屆香港電影金像獎「最佳男配角」提名，此前更已奪下第38屆中國電影金雞獎「最佳男配角」。他所詮釋的「糖水伯」，是女主角（馬麗 飾）人生低谷時的關鍵貴人，這位熱心善良的糖水攤販，不僅用一碗甜湯和「苦的話就甜一下吧」的溫暖話語給予支持，更實際資助她創業，是充滿市井人情味的關鍵角色。袁富華的深刻演繹，讓他成為備受肯定的「三金男配角」，其在《水餃皇后》中的表現更是深入人心。

金像獎2026｜袁富華曾與周星馳合拍《喜劇之王》

袁富華的演藝生涯橫跨超過30年，他最為觀眾津津樂道的早期角色，莫過於在周星馳經典電影《喜劇之王》中飾演的悍匪頭目。戲中他與周星馳的對手戲火花四濺，一句「你唔係外賣仔！」更成為香港電影的經典金句，讓觀眾留下了深刻印象。

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袁富華《翠絲》曾奪金像獎男配

但袁富華的事業並非一帆風順。在劇團與電影圈浮沉多年後，直至2019年，袁富華憑藉在電影《翠絲》中飾演跨性別粵劇花旦「打鈴哥」的精湛演出，迎來事業高峰。他不僅憑此角先後奪得台灣金馬獎及香港金像獎的「最佳男配角」，更奠定其在香港影壇的實力派地位。去年，他再下一城，憑《水餃皇后》的動人演出榮獲金雞獎「最佳男配角」，正式成為橫掃中、港、台三地電影獎的「大滿貫」最佳男配角得主，成就非凡。

袁富華賢內助曾提供經濟協助

在演藝事業取得輝煌成就的背後，袁富華多次公開感謝他現時的太太。二人相識於微時，相戀超過30年，是他生命中最堅實的後盾。袁富華曾坦言，在演藝生涯中經歷過嚴重的經濟困難，銀行戶口存款一度歸零，甚至應徵茶餐廳外賣員亦不獲聘。在這段人生低谷，幸得當時已是企業管理層的女友在經濟上無私協助，他才能繼續堅持自己的演員夢。

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袁富華：養得起先娶老婆

袁富華曾表示，堅持要有能力供養對方才會結婚，這份責任感源於他對太太的愛。他曾說：「我要養到她才能娶她，因為我疼她，有些責任我一定要負責。」這段感人的愛情故事，最終在2023年開花結果。

袁富華曾被誤認同性戀者

由於在《翠絲》及《叔．叔》等電影中，兩度出色地扮演同性戀者，其絲絲入扣的演技曾讓外界一度誤以為他本人也是同性戀者。直到2019年，他在金像獎頒獎典禮上公開感謝女友，才讓大眾得知他有一位交往多年的伴侶。2023年，袁富華低調與圈外太太註冊結婚，僅邀請雙方親友出席。他感動地表示：「一生中可以遇到一位珍惜彼此的另一半不容易，一起經歷及成長的過程是我最享受和珍惜的。很感恩讓我找到了可以陪伴相守一生的她」。

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