新聞女王2丨三金男配袁富華「教材級變臉」演技封神！網民洗版式激讚：連牙都識做戲

新聞女王2｜TVB壓軸台慶劇《新聞女王2》昨晚（15日）已經完滿落幕，曾奪得金馬獎、金像獎、金雞獎、三金「大滿貫」最佳男配角獎的袁富華，今次在劇中壓軸登場，將劇情推上另一個高潮。結局播映後，袁富華的演出在網上掀起熱話！

對於今次的演出，飾演「文慧心 Man姐」的佘詩曼亦曾在IG發文：「雖然好多人同我講，其實喺網上面已經睇晒，但對我嚟講，始終都係一個完結（or maybe暫別，who knows）。忽然間有一種莫名嘅不捨，係唔捨得Man姐、唔捨得晚晚午夜凶靈監製執劇本、唔捨得張主播枱、定係唔捨得一班共處咗咁耐嘅合作夥伴，我自己都分唔清。唯有將我嘅不捨轉化成衷心嘅祝福，願每一個合作過嘅你，保持住一顆演員嘅初心，繼續努力追夢，為大家帶嚟更好嘅作品！」

相關閱讀：新聞女王2丨連播兩小時大結局 「3U 園」詐騙集團壓軸登場 金像男配角袁富華挑機佘詩曼極盡震撼

袁富華「暴發戶」味道相當生活化

袁富華今次首次現身TVB劇集，雖然戲份不多，但已經展現了他的非凡演技實力。飾演來自東南亞的神秘富商「Richard Wu」袁富華，將「暴發戶」的味道拿捏得相當生活化，一口道地的特殊口音稱呼「Man姐」更是記憶點十足。其中一場「古肇華」黃宗澤得知「Richard Wu」袁富華與「3U園」有關，資金來源有問題後，本來對「Richard Wu」袁富華說要「跳船」，「Richard Wu」袁富華由笑笑口隨即「變臉」說：「我以為我哋嘅合作係建基於感情上面，原來係一盤生意，不過生意有生意嘅好，所有嘢白紙黑字簽約，所有約都係你簽，記得？關我咩事」、「你又唔使咁驚，我哋坐埋同一條船，我一定攬你」、「你唔想好似佢咁，就跟住嚟」展現其老奸巨猾和陰險一面，令平時牙尖嘴利的「古肇華」黃宗澤都冇聲出。接着「Richard Wu」袁富華與「文慧心 Man姐」佘詩曼在直播間的對戲，同樣劇力萬鈞。

袁富華被讚面部表情屬教材級

「Richard Wu」袁富華在訪問上被「文慧心 Man姐」佘詩曼狙擊，最後「Richard Wu」袁富華使出殺手鐧，向「文慧心 Man姐」佘詩曼展了「Ivan潘志傲」何廣沛在3U園被打的片段，「Richard Wu」袁富華皮笑肉不笑兼一個眼神加上嘴角微微向上翹，已經令「文慧心 Man姐」佘詩曼不知所措，既憤怒又擔心，當「Richard Wu」袁富華被「文慧心 Man姐」佘詩曼當眾揭穿涉嫌虛報個人履歷以及黑歷史後，他眼神兇狠，令人看得心寒。袁富華的演技獲觀眾大讚，有人讚他的面部表情屬教材級，還有人說：「袁生眼睛已經全部是戲！」、「真，演得好，似真老千。」、「笑一笑 望一望 都有料到。」、「唔使講嘢已經令我覺得好心寒，但做正派又好溫暖。」、「佢勁到連把牙都識演戲。」、「唔需要對白，單靠表情已經可以交代哂要講嘅嘢。」、「唔識佢係邊個，不過佢演戲真係好勁，笑面虎由個心奸出嚟，黃宗澤想反面，佢收起笑容個下表情真係好正。」

相關閱讀：新聞女王2大結局丨率先爆五大必睇位 佘詩曼李施嬅聯手撼袁富華 馬國明死亡謎團終極解開

袁富華與佘詩曼黃宗一take過拍完

袁富華日前曾表示今次與佘詩曼和黃宗澤的對手戲一take過拍完：「如果冇咁上下嘅功力根本就做唔到，拍嗰陣時都幾高壓，裏面劇情講嘢都好緊張，需要用好多精力與工作人員溝通合力完成。」袁富華又稱今次是監製鍾澍佳找他：「我本身我同鄧智堅都好熟，嗰陣佢做緊訓練班嘅導師，佢叫我入嚟TVB同學生分享。咁啱監製入嚟睇人，最終睇中咗我。監製都有同我講過可能有電影版或續集，不過我都要睇吓時間，暫時未肯定工作嘅時間。」