《中年好聲音4》蒙面歌手身份線索大放送 劉佩玥笑聲露餡？ 網民點名羅天宇、周志康、姚兵

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》今季加入全新「蒙面藝員賽區」環節，七位以代號「貓女郎」、「白羊君」、「白眉鷹王」、「鹿七伯」、「獅子王」、「企鵝人」及「樹熊公子」登場的TVB藝人，其神秘身份引起全城熱話。日前，節目《一周星星》邀請到其中四位蒙面唱將——「獅子王」、「貓女郎」、「企鵝人」及「白羊君」接受主持許文軒訪問，大玩「履歷清單」遊戲，為觀眾提供大量關於他們真實身份的線索！

線索一：TVB年資大起底

遊戲一開始已供出，四位蒙面歌手的TVB年資均超過10年！當中「企鵝人」、「貓女郎」及「獅子王」已加入公司10至15年，而「白羊君」的年資更超過15年，絕對是大前輩。

線索二：演戲、主持經驗豐富

在演藝經驗方面，四位都承認曾拍過劇集，並且都有份參演今年的台慶劇。不過，當被問到是否拍過處境劇時，「獅子王」則表示沒有，範圍進一步收窄。而在主持方面，「獅子王」再次否認，其餘三位「貓女郎」、「企鵝人」及「白羊君」則表示曾擔任過主持。

線索三：全員都曾為節目「濕身」

當問到有否在節目中穿過泳裝時，四位歌手竟齊齊舉起「YES」牌，表示都曾為節目「豁出去」。當中「白羊君」更笑言，在TVB的綜藝節目與同事一起「玩水」是非常正常的事。

線索四：歌唱比賽經驗各異

雖然同為唱將，但原來並非人人都身經百戰。「獅子王」和「貓女郎」表示從未參加過其他歌唱比賽，而「白羊君」則透露參加過校內外的歌唱比賽。「企鵝人」更給出關鍵線索，指自己是透過音樂相關的比賽入行。

線索五：感情狀況大公開

訪問中最具爆點的，莫過於感情狀況。「白羊君」與「貓女郎」表示另一半並非圈中人；「企鵝人」則給出模稜兩可的答案，稱太太雖非正式藝人，但曾因他的關係上過鏡。而被問到「緋聞對象」是否圈中人時，「獅子王」在一番掙扎後，靦腆承認，引發全場起哄。

神秘「貓女郎」似足劉佩玥？

真實身份早已呼之欲出？

節目播出後，網民反應極為熱烈，紛紛表示蒙面歌手的身份「呼之欲出」。不少留言都直指四位歌手的真實身份就是羅天宇（獅子王）、劉佩玥（貓女郎）、周志康（企鵝人）及姚兵（白羊君）。

有網民笑言：「唔好玩啦！大家都心中有數」、「一早已知佢哋係邊幾個啦」。其中，「貓女郎」被認為最明顯，有留言指：「阿moon（劉佩玥）真係太明顯了，淨係動作同埋笑聲已經100%係佢」。看來，儘管戴著面具，藝人們獨特的個人特質還是藏不住！

《中年好聲音4》歌手身份線索揭秘

被網民猜測為羅天宇的「獅子王」已加入TVB 10至15年，他拍過劇但沒有參演過處境劇，也從未參加過其他歌唱比賽，而他的緋聞對象是圈中人。同樣有10至15年年資、被認為是劉佩玥的「貓女郎」，拍過處境劇及台慶劇，但沒有參加過歌唱比賽，另一半是圈外人。被指是周志康的「企鵝人」也是入行10至15年，線索是他曾透過歌唱比賽入行，而且太太也曾上過鏡。最後，年資最深（超過15年）並被猜測為姚兵的「白羊君」，他參加過歌唱比賽，另一半同樣並非圈中人。

「白眉鷹王」係前《愛回家》男星？