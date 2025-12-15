Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班

影視圈
更新時間：20:00 2025-12-15 HKT
發佈時間：20:00 2025-12-15 HKT

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》昨晚（12月15日）播出的「決戰TVB藝人賽區」引起全城熱話，十位TVB藝人戴上神秘面具獻唱，激烈的戰況及神秘的身份引發網民熱烈討論。最終，「企鵝人」以超卓的表現獲得全晚唯一的五燈滿分成績，真身原來是周志康！而「熊貓寶寶」葉凱茵及「馬騮精」阮兒則遺憾被淘汰。

蒙面唱將身份大揭秘

雖然節目組費盡心思隱藏身份，但一眾眼利的網民憑藉聲線、身形及台風，成功揭開了大部分參賽者的神秘面紗。除了「熊貓寶寶」與「馬騮精」在節目上公開了身份就是葉凱茵與阮兒，最終慘被淘汰。獻唱《愛得太遲》的「唐伯虎」被大批網民指真身疑是蔡國威；演唱《我本人》的「貓女郎」，不少網民都指她十足TVB花旦劉佩玥！

相關閱讀：中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝

姚兵被超純正普通話出賣？

此外，獻唱《你是我的眼》的「白羊君」憑超純正普通話，被網民聽出疑是姚兵；「白眉鷹王」演唱了《嘉賓》，真身好可能是莫家淦？至於上季做主持的許文軒，今輯離奇消失，疑似化身為「鹿七伯」挑戰唱《浮誇》。

「獅子王」因洩露留學往事，加上獨特歌聲被認出是小生羅天宇，演繹《誰來愛我》唱功獲很多網民大讚。「企鵝人」身份神秘，但亦有網民猜中是周志康，他以一曲《Touch》獲得滿堂彩；黃建東被網民推測是「樹熊公子」，他深情演唱《怎麼捨得你》同樣得到不少網民讚賞。

相關閱讀：中年好聲音4丨「秘書王」葉凱茵被淘汰：對唔住老公 曾懷胎9個月流產 港姐出身舊愛係金牌主持

周志康技驚四座

全晚焦點落在「企鵝人」周志康身上。他曾於2009年參加《超級巨聲》入行，昨晚獻唱古巨基的《Touch》，憑著穩定的唱功和與原唱極為相似的聲線，成為唯一獲得5燈滿分的參賽者，技驚四座。評審們對其表現一致讚好，海兒大讚：「喺咁高壓嘅情況下，都咁游刃有餘咁唱到呢隻歌，Congratulations！」張佳添更直指他撞聲原唱古巨基，笑問：「其實你係咪古巨基？」並稱讚他有靚聲、有感情、有技巧。周國豐則形容他的聲線令人聽起來好舒服。

相關閱讀：周志文被《東周刊》獨家直擊與劉佩玥拍拖 曾傳追女惹禍成TVB棄將 形象輸胞弟周志康

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
反常舉動救長者一命！青衣的士司機拒收錢趕客「快啲走」 乘客家屬發帖尋人：想親口多謝你｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-14 16:24 HKT
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
73歲前TVB男星呆滯受訪疑腦退化 忽然忘詞狂眨眼兼肢體僵硬 經歷喪妻常醉酒近年性格大變
影視圈
11小時前
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
前TVB女星現身名牌幼稚園校運會！升呢百億少奶專心湊女 嫁入豪門生活堪比皇室成員
影視圈
1小時前
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現
疑露宿黃大仙天橋3個月 路人心痛：越嚟越凍！幫幫婆婆！ 網民凌晨探訪有新發現｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
01:50
消委會手機｜12部$5000以下平價5G推介！小米/Samsung/Sony 1部獲4.5星媲美iPhone？
生活百科
8小時前
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
76歲「鎮台之寶」主角變三線藝員曾被鬧戲屎 談公司陷財困：年年減薪，唔減薪嗰年就減騷
影視圈
2025-12-13 14:30 HKT
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
天王國寶級藝人外父病逝享年75歲 愛妻崩潰痛哭「沒有爸爸了」 憶父病榻前老公負責XX
影視圈
6小時前
男子雙手抓住廣告牌。
00:34
「孖煙囪男」疑被捉姦爬出酒店外牆 網民驚訝廣告牌堅固︱有片
奇聞趣事
8小時前
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客：$250一次
04:21
星島申訴王 | 佐敦廟街驚現「非洲軍團」 「黑珍珠」操普通話拉客$250次
放蛇直擊
12小時前
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
26歲女星車禍殞命！答應求婚5個月與未婚夫因意外天人永隔 近年與天團合作爆紅
影視圈
23小時前