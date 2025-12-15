中年好聲音4丨蒙面藝人真身大揭秘 「企鵝人」周志康滿分晉級 劉佩玥原來係唱家班

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》昨晚（12月15日）播出的「決戰TVB藝人賽區」引起全城熱話，十位TVB藝人戴上神秘面具獻唱，激烈的戰況及神秘的身份引發網民熱烈討論。最終，「企鵝人」以超卓的表現獲得全晚唯一的五燈滿分成績，真身原來是周志康！而「熊貓寶寶」葉凱茵及「馬騮精」阮兒則遺憾被淘汰。

蒙面唱將身份大揭秘

雖然節目組費盡心思隱藏身份，但一眾眼利的網民憑藉聲線、身形及台風，成功揭開了大部分參賽者的神秘面紗。除了「熊貓寶寶」與「馬騮精」在節目上公開了身份就是葉凱茵與阮兒，最終慘被淘汰。獻唱《愛得太遲》的「唐伯虎」被大批網民指真身疑是蔡國威；演唱《我本人》的「貓女郎」，不少網民都指她十足TVB花旦劉佩玥！

姚兵被超純正普通話出賣？

此外，獻唱《你是我的眼》的「白羊君」憑超純正普通話，被網民聽出疑是姚兵；「白眉鷹王」演唱了《嘉賓》，真身好可能是莫家淦？至於上季做主持的許文軒，今輯離奇消失，疑似化身為「鹿七伯」挑戰唱《浮誇》。

「獅子王」因洩露留學往事，加上獨特歌聲被認出是小生羅天宇，演繹《誰來愛我》唱功獲很多網民大讚。「企鵝人」身份神秘，但亦有網民猜中是周志康，他以一曲《Touch》獲得滿堂彩；黃建東被網民推測是「樹熊公子」，他深情演唱《怎麼捨得你》同樣得到不少網民讚賞。

周志康技驚四座

全晚焦點落在「企鵝人」周志康身上。他曾於2009年參加《超級巨聲》入行，昨晚獻唱古巨基的《Touch》，憑著穩定的唱功和與原唱極為相似的聲線，成為唯一獲得5燈滿分的參賽者，技驚四座。評審們對其表現一致讚好，海兒大讚：「喺咁高壓嘅情況下，都咁游刃有餘咁唱到呢隻歌，Congratulations！」張佳添更直指他撞聲原唱古巨基，笑問：「其實你係咪古巨基？」並稱讚他有靚聲、有感情、有技巧。周國豐則形容他的聲線令人聽起來好舒服。

