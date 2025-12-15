中年好聲音4丨「秘書王」葉凱茵被淘汰：對唔住老公 曾懷胎9個月流產 港姐出身舊愛係金牌主持

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》昨晚（12月15日）播出的「決戰TVB藝人賽區」中，十位TVB藝人戴上神秘面具獻唱，戰況激烈。有「秘書王」之稱的48歲藝人葉凱茵以「熊貓寶寶」面具登場，可惜因過度緊張影響發揮，僅獲一盞燈慘遭淘汰。當揭開面具的一刻，葉凱茵忍不住淚灑舞台，更哽咽表示最對不起一直給予她120分信心的老公。

葉凱茵過度緊張致失準

在昨晚的比賽中，葉凱茵化身「熊貓寶寶」，選唱了林憶蓮的《為何他會離開你》。然而，她從演唱開始便難掩緊張，聲線及身體均明顯顫抖，未能發揮應有水準。評判之一的肥媽也表示：「我不可能相信那是你」，因為她曾與葉凱茵一起登台，見證過她在台上表演揮灑自如，唱得很好，但這次的表現卻判若兩人。最終，葉凱茵只獲得一盞燈，成為首位被淘汰的藝人。

葉凱茵稱愧對老公鼓勵

當主持人車婉婉揭曉其身份時，葉凱茵已難掩失落，淚水奪眶而出。她坦言，入行23年，這次戴着面具唱歌，比平時拍戲更為緊張。她說：「其實我真的沒想過我只有一盞燈，會被淘汰，不然我一定會先補妝。」葉凱茵在台上激動地分享參賽心路歷程，表示最初曾因缺乏自信而猶豫不決，但丈夫給予她莫大的鼓勵，「我對自己真的沒什麼信心，是他給我120分信心，比我自己更多。」她哽咽說道：「所以我很對不起我老公，因為他比我對自己更有信心。」

葉凱茵曾歷流產傷痛

葉凱茵坦言，48歲的人生經歷過許多高低起伏，而唱歌是唯一能讓她尋回自信的事情。其實她曾於2016年懷第二胎，但佗B至9個月時，因突發性妊娠毒血症導致腹中胎兒不保，這次經歷讓她一度崩潰，身心受創。 儘管這次比賽結果未如人意，但她堅定地表示：「我不會放棄唱歌，我希望我可以振作，可以有機會再唱歌給大家聽。」在後台，葉凱茵情緒仍然激動痛哭，場面令人動容。

靚聲「獅子王」真身是羅天宇？

葉凱茵參加香港小姐入行

葉凱茵於1999年參加香港小姐入行，早年曾戀金牌主持李思捷。她多年來在無數劇集中擔任綠葉角色，尤其擅長演繹秘書、行政人員等專業人士，因而被封為「秘書王」。這次踏上《中年好聲音》舞台，是她追逐歌唱夢想的一大步，雖然不幸落敗，但她對歌唱的熱愛與真誠，贏得了全場的掌聲與鼓勵。