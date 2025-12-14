中年好聲音4丨「獅子王」真身揭曉竟是羅天宇 憑泰國故事洩露身份 好歌喉令評審驚訝

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》最新一集「決戰TVB藝人賽區」今晚（14日）播出，十位TVB藝人戴上神秘面具獻唱，身份保密，令觀眾好奇心大爆發。當中以一身Deep V造型、女歌男唱《誰來愛我》的「獅子王」最為矚目。綜合他在節目中的表現以及分享的故事，線索直指其身份就是羅天宇！

羅天宇健碩身形搶鏡

在今晚播出的《中年好聲音4》中，「獅子王」憑著充滿感情的唱功，成功打動一眾評審。肥媽讚揚他唱女人歌，非常投入，谷婭溦以「先聲奪人」四字形容羅天宇，張佳添更直指是「揀啱歌嘅例子」。除了歌聲動人，「獅子王」的健碩身形和在台上分享的趣事，亦成為揭露其身份的關鍵。

他在台上分享選唱《誰來愛我》的原因時，竟意外洩露了重要線索：「我好想多謝我阿媽，有一年暑期我阿媽掉咗我去泰國……嗰陣我有隻MD，《誰來愛我》係其中一首歌，我每晚就係聽住呢首歌，去諗住喺香港嘅朋友、香港一啲快樂嘅日子。」

羅天宇曾於泰國讀書

「獅子王」無心插柳的分享，提及「媽媽」和「泰國」兩個關鍵詞，立即讓網民聯想起羅天宇。翻查羅天宇曾經的分享，羅媽媽曾在他小時候，因擔心他過於沉迷打機而將他送到泰國讀書，與「獅子王」的故事不謀而合。此外，羅天宇近年亦不乏公開獻唱的機會，其歌喉早為觀眾所認識。如今在《中年好聲音4》的舞台上大展歌藝，並獲得評審高度評價，讓觀眾驚喜發現，這位外形與實力兼備的「獅子王」，原來就是大家熟悉的羅天宇。

