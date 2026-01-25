中年好聲音4丨劉佩玥化身「貓女郎」出戰？網民憑三大線索鎖定身份：笑聲都一樣

由車婉婉主持，肥媽（Maria Cordero）、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦擔任評審的TVB歌唱選秀節目《中年好聲音4》，於今晚（25日）播出第九集。本集迎來緊張刺激的PK對決環節，TVB藝員賽區選手——「貓女郎」再次登場，獻唱天王劉德華的經典金曲《練習》，其神秘身份及穩定表現引發全場關注。

「貓女郎」獲讚有潛質

「貓女郎」以一身型格打扮配上搶眼的貓女面具示人，她深情演繹劉德華的名曲《練習》，歌聲穩定，情感投入。評審張佳添在點評時大讚她有做歌手潛質，認為她的音樂感、節奏感及感情拿捏都相當不錯，但同時建議她可多加運用腹式呼吸，以更流暢的氣息去推動共鳴感和長音，令歌聲更完美。另一位評審海兒亦補充，很多女藝人因工作需要經常縮緊腹部，導致肌肉慣性內收，影響歌唱時的放鬆，並提醒她要學懂如何放鬆身體。

鄭康淇脫胎換骨獲讚

演唱完畢後，「貓女郎」在眾多選手中，挑選了2號的鄭康淇進行PK。鄭康淇在上一回合被評審肥媽提點要「磨利把剪刀」，今次登場可謂脫胎換骨，進步神速，表現令人眼前一亮。主持人車婉婉及評審肥媽均驚訝地表示他好像換了個人，肥媽對此感到十分欣慰，並藉此鼓勵所有參賽者：「真的想告訴大家，第一是信心，第二是練習，真的會進步！」

「貓女郎」一燈險勝

兩位選手的精彩表現讓評審陷入兩難。評審周國豐分析，這是一場「感情與技巧的對決」，他認為「貓女郎」在感情發揮上較佳，而鄭康淇則在歌唱技巧的穩定性上更勝一籌。經過一番掙扎後，最終五位評審投票結果為3比2，「貓女郎」以一盞燈的微弱優勢險勝，而表現大有進步的鄭康淇則遺憾落敗。

劉佩玥激情獻唱面目猙獰狀甚恐怖？

網民熱議「貓女郎」身份似劉佩玥

「貓女郎」的神秘感成功引起網民熱烈討論。其實早於她上次登場演唱《我本人》時，其獨特的聲線和台風已讓不少網民化身「偵探」，紛紛留言競猜其真實身份。綜合網上留言，大部分線索都指向劉佩玥（Moon）。不少網民認為「貓女郎」無論是說話的語氣、笑聲，甚至是唱歌時的手勢，都與劉佩玥極為相似。有留言指：「應該係阿moon！講嘢同笑聲都似！」亦有網民表示：「笑嗰吓已經似係劉佩玥」。加上近期劉佩玥頻頻在內地登台表演，其唱功備受關注，令她是「貓女郎」的說法更添幾分可信性。

