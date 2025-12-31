《中年好聲音4》奪5燈企鵝人真身終極揭曉？周志康晒近照洩「鐵證」 網民：仲唔係你？

TVB歌唱比賽節目《中年好聲音4》自增設藝人賽區後，話題不絕。其中，「企鵝人」獻唱古巨基的《TOUCH》奪得5燈佳績，其悅耳歌喉及穩定台風，令其身份引起網民熱烈討論，更將目標鎖定為同為歌唱比賽出身的周志康或鄭俊弘。正當網民仍在猜測之際，周志康今日（31日）在IG發布一系列近照，似乎為「企鵝人」的身份提供了有力「鐵證」。

周志康近照洩「企鵝人」身份？

在周志康分享的其中兩張照片中，都見他戴著一條銀色粗手鍊，其款式與「企鵝人」在《中年好聲音4》舞台上所戴的極度相似。此細節一出，即引起網民討論，認定他就是「企鵝人」，紛紛表示：「企鵝人仲唔係你？」、「證據確鑿！」而周志康在帖文中僅簡報了今年的工作與生活，例如拍了兩套劇、陪伴家人等，對「企鵝人」的揣測則未有提及。

周志康曾讚「企鵝人」唱得好

早前，對於被指是「企鵝人」的傳聞，周志康曾回應指：「我覺得好聽唔好聽，真係要等觀眾去評論，音樂唔需要比較好唔好聽，最緊要自己鍾意，我覺得企鵝人幾好！」既不承認也不否認的態度更添神秘感。如今加上「手鍊」這個新證據，似乎令真相呼之欲出，但「企鵝人」的廬山真面目，仍有待節目中正式揭曉。

