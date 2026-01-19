中年好聲音4丨可嵐念念不忘周吉佩？自揭「雪糕情緣」惹非議 曾遭家暴身兼7職捱過黑暗歲月

TVB真人騷《中年好聲音4》在周日（18日）播出的香港賽區最終回一共誕生4名5燈選手，分別是之前官宣過的演唱《你是你本身的傳奇》的前歌手可嵐（Colleen）、35歲來自馬來西亞的駐場歌手尹景順的《身騎白馬》、35歲來自台北的駐唱歌手蔡宓婕的《聽我唱歌》與及46歲來自廣州的周遊格《命硬》，連同之前誕生的9名選手，本賽區合共有13名5 燈選手。

可嵐主動重提是周吉佩的緋聞女友

現年40歲的可嵐，曾在2008年出道，去年於《中年好聲音3》100強止步，今年捲土重來，充滿故事性的歌聲成功打動評審。 不過，在比賽之外，她與《中年好聲音》冠軍周吉佩的陳年緋聞再次被翻出，成為網民熱議話題。可嵐在《中年好聲音4》的103強記者會上，主動重提自己是周吉佩的首個緋聞女友，此舉被外界解讀為自我炒作，爭取曝光。

周吉佩事後強調與可嵐純屬好友

深諳娛樂圈的生存法則的可嵐在《中年4》的130強記者會上，訪問期間不避諱地提起自己是師兄周吉佩的首位「緋聞女友」，主動將這段幾乎被遺忘的往事再次搬上檯面。可嵐與周吉佩同為2008年出道，當年二人被拍到在住宅區商場內約會，期間態度親密，先經過一輪〉*火齋睇唔買」的Window Shopping後，買了雪糕坐在商場長椅上一邊吃一邊聊天，期間可嵐滔滔不絕，周吉佩則在一旁專心聆聽，場面溫馨。不過周吉佩事後強調與可嵐純屬好友，私下會交流創作心得，緋聞並未影響二人友情。

可嵐曾經即時否認戀情

可嵐亦曾經即時否認戀情，當時她竟然說：「我哋唔係拍拖呀，嗰日係一齊去搵啲書咋！」可嵐又強調自己並非周吉佩的女友，而是他的普通話老師，更笑言此舉是為了幫補生計：「因為我係上海人，所以咪做咗佢初級班嘅普通話老師！唔係啦，我有收佢學費，依家做新人好難，要幫補生計。」事隔多年可嵐在主動翻舊帳，大方表示自己是周吉佩的首位「緋聞女友」，結果被外界解讀為爭取更多曝光機會，先行自我炒作，務求在眾多參賽者中突圍而出。

可嵐的人生經歷充滿高低起跌

可嵐的人生經歷充滿高低起跌。她曾歷過一段長達4年的家暴婚姻，甚至被前夫用凍水淋醒，更曾被強迫墮胎。 離婚後，她獨力撫養兒子，為維持生計一度身兼7職，包括任職特技演員。 如今，可嵐已走出陰霾，並再婚組織家庭，育有三名子女。 她將坎坷的過去化為歌唱的力量，在《中年好聲音4》的舞台上，以一曲《你是你本身的傳奇》唱出自己的心聲，感動全場，評審張佳添更大讚她「唱出靈魂」