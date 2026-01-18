中年好聲音4丨可嵐獲讚「迪士尼公主」唱出自身傳奇 格林美歌手抱病參賽被彈爭啲嘢

TVB節目《中年好聲音4》今晚播出第八集，香港賽區迎來最終回，5燈選手多達4名。今集特別之處，是有遠道自美國而來、曾經踏上格林美舞台的參賽者唯一，以及歌手出身、《中3》100強止步、今年捲土重來並一舉獲得五燈的可嵐。以及三位超吸睛參賽者，43歲的可愛音樂製作人羅陽、38歲的張偉晉（Regent）、「最大年紀女參賽者」60歲的詹越。

可嵐獲周國豐讚不絕口

現年40歲、被捧為《中4》「顏值擔當」的「斜槓媽媽」可嵐，以《你是你本身的傳奇》回歸《中年》舞台，成功斬獲5燈。可嵐充滿故事性的演繹，令出名閹尖、更一向著重參賽者演繹歌詞技巧的周國豐亦讚不絕口：「頭先特別有幾句，你好真心地唱嗰幾個字，『高與低、得與失，即使無法躲避，你是你本身的傳奇』，我總相信機會係留畀準備嘅人，而你係機會留畀再準備嘅人。」

相關閱讀：中年好聲音4丨可嵐誕三子女後復出追夢 曾遭家暴4年被前夫凍水淋醒 靠7份工走出陰暗歲月

海兒睇好可嵐：「我覺得你把聲好似一個Disney Princess，你唔單止把聲有魅力，亦好有舞台魅力，I can't take my eyes off you.」而肥媽也表示：「佢真係有星味，好靚，成件事好舒服。」張佳添讚可嵐唱出了閱歷：「《中年》點解咁成功，因為每一個需要Second Chance嘅人就喺呢度可以發揮，你頭先首歌係唱緊你自己嘅故仔，你將你咁多年唱歌嘅靈魂一次過攞晒畀我哋，依家好多人將會知道邊個係可嵐。」

唯一被批揀錯歌

來自美國的表演工作者Matthew Johnson（中文名是唯一）則選唱《Halo》，唯一17歲開始專業表演，曾踏上奧斯卡、格林美等大型舞台，又曾參與《American Idol》演出，曾被荷里活導演睇中，無論舞蹈、歌唱及演戲均得到一定的專業培訓。

唯一站上《中4》舞台後，演唱聲線甚有爆發力，但肥媽及周國豐卻聽出端倪。肥媽表示：「佢有料嘅，唔知點解發唔到出嚟，佛跳牆爭咁啲鮑魚同海參。」周國豐也認同：「我唔知點解佢揀呢隻歌，唔係好啱唯一，R&B嘅groove同埋假音係你嘅強項，但《Halo》頭半首冇辦法幫你發揮到。」

車婉婉聞言即補充，指唯一其實是抱病上陣，如此情況下實力仍得到評審認證，實力不容忽視。唯一的舞台還有另一段小插曲，肥媽「搞事」著車婉婉將「佛跳牆」翻譯成英文，車婉婉即時玩味十足說：「The Buddha jumping the wall.」獲得全場如雷掌聲。

羅陽見海兒甩Beat發呆

此外，音樂製作人羅陽演唱《頭髮亂了》大晒假音及驚人節拍感，跳舞時又大送心心，氣氛一流。期間海兒撳燈「現身」後，羅陽竟因而被嚇到「窒偈」甩Beat兼發呆，場面爆笑。肥媽見到羅陽對住女生表現怕醜，即搞Gag問：「你未見過靚女咩？做吓女團習慣吓見靚女啦，你本來唔止兩盞燈。」而周國豐指羅陽揀錯歌：「佢明明有質素，點解要揀《頭髮亂了》，完全唔係你嘅擅長，你要唱《頭髮亂了》就唔好著到咁樣吖大佬，點解會著到咁樣架。」

張偉晉導致評審爆口水戰

張偉晉一邊跳Krump，一邊演唱《黑夜不再來》非常「創新」，引爆肥媽與周國豐口水戰，周國豐先指相關舞蹈「匪夷所思」，與歌曲完全唔夾，肥媽則以極幽默答案和應周國豐：「我都可以著三點式，但我唔夠薑咋嘛。」周國豐扮慌張，連嗌三個「唔好」制止：「唔好！唔好！真係唔好！」肥媽即激動反擊：「咩唔好呀？！你依家咩意思呀，睇小我呀？」全場爆笑。

詹越中氣十足最佳示範

年紀最大的60歲女參賽者詹越，唱歌時中氣十足，跳舞有氣有力，身形更是弗到漏油。58歲才正式學唱歌的她，演唱歌曲《愛情陷阱》，獲張佳添大讚是「sixties係new forties」的最佳示範：「你嘅活力、你嘅身材，even你嘅聲線都係young嘅，真係要向你學習。」肥媽則讚詹越海選時跳舞已相當搶眼，甚有舞台表演欲。

相關閱讀：《中年好聲音4》奪5燈企鵝人真身終極揭曉？周志康晒近照洩「鐵證」 網民：仲唔係你？