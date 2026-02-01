中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？

《中年好聲音4》今晚播出第10集，70強選手繼續進行緊張刺激的「一對一PK賽」，爭奪40個晉級名額。本集焦點落在兩位蒙面藝人選手「獅子王」與「白眉鷹王」的登場，最終「白眉鷹王」憑藉出色表現，贏得全部5位評審的青睞，獲得5燈直接晉級；而「獅子王」則僅得3燈，要需進入PK環節。「白眉鷹王」技驚四座，網民就化身私家偵探，估他的真身是一位《愛回家》男星！

「白眉鷹王」完美演繹獲激讚

蒙面唱將「白眉鷹王」選唱《假使有日能忘記》，其充滿磁性的聲線及穩健的台風，成功打動了肥媽、海兒、周國豐、張佳添及谷婭溦（溦溦）五位評審，獲得5燈滿分成績，直接躋身40強。

「白眉鷹王」受一致讚賞

評審們對他的表現讚不絕口， 張佳添指 「你揀咗隻適合你嘅聲線、性格嘅歌，雖然睇唔到你個樣，但透過首歌認識你多咗。」 ，谷婭溦就表示| 「高低起伏全部做到晒，一個好嘅Performance，你唱番你擅長嘅嘢，信心多咗好多。」 ， 周國豐亦大讚 「我今日聽到音色好靚嘅你，呢首歌好啱，發揮到你嘅中低音」 。

「白眉鷹王」真身是「王朝」莫家淦？

「白眉鷹王」的神秘身份隨即引發網民熱烈討論。不少觀眾根據其身形、獨特的聲線，以及所配戴的手鍊和手錶等蛛絲馬跡，紛紛猜測其真身是現年43歲、在處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演保安「王朝」而深入民心的藝人莫家淦。

莫家淦近年積極北上掘金

莫家淦由新聞主播轉型為演員，近年更積極北上發展，事業有聲有色，不但擔任春晚主持，更有機會擔綱劇集男主角。有網民翻出他過去在節目中模仿張國榮唱歌的片段，認為其唱功及台風與「白眉鷹王」十分相似，令其身份呼之欲出。

「獅子王」深情獻唱陷苦戰

另一位備受關注的藝人選手「獅子王」，則選擇了女歌男唱，深情演繹《天黑黑》，並將此曲獻給已故的太婆，真摯的情感令評審谷婭溦大為感動，表示：「我自己有毛管戙，技巧過咗關，Feeling都有。」盛傳真身為藝人羅天宇的「獅子王」，最終獲得3盞燈，未能直接晉級，需要進入「一對一PK賽」。幸運的是，他在PK賽中遇到的對手只獲得2燈，讓他成功擊敗對手，驚險晉級40強。

