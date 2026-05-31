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奇案解密︱冷血港男深圳殺二奶及親生仔 藏屍14年因欠租「穿煲」

奇聞趣事
更新時間：07:00 2026-05-31 HKT
發佈時間：07:00 2026-05-31 HKT

虎毒不食兒，但香港曾有一名男子，因寧願賭錢不養妻兒，竟於2000年時，在深圳親手將內地情婦及兒子殺死，以節省開支。兇手復將妻兒屍體，藏入睡床底14年，直至有清潔工打掃，才無意揭發這宗慘絕人寰的連環兇殺案。

與簡炳墀是同村兄弟

深圳這宗殘酷兇殺案，發生於布吉蓮花北路何屋村15號5樓一單位。兇手簡偉南被捕時53歲，是上水松柏塱村原居民，與已故冠軍練馬師簡炳墀是同村兄弟。

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簡偉南在沙田任職倉務管理員，在香港已婚育有一子一女。由於爛賭，簡偉南欠下數十萬元賭債，於是在90年代尾北上深圳居住避債，期間認識了由湖南到深圳打工，20歲出頭的小易，二人之後同居。1988年，小易為簡偉南誕下一子恆仔。

嗜賭欠債殺妻兒慳生活費

據當時報道，簡偉南在港的工作，月薪約9000元港幣，扣除交通費，尚剩數千元，以當年布吉的物價，足夠租屋及生活。不過，簡偉南未有因與小三生下恆仔而戒賭，入不敷支外，還借下許多貴利。

2000年5月，欠下大量賭債的簡偉南，為減省支出，竟然趁小易及恆仔熟睡時，狠心將二人勒死。然後把母子的屍體放入尼龍袋，並放在屋內。之後，簡偉南被房東收回單位，於是改租隔壁17號8樓兩個房間，分別自住和藏屍。

簡偉南更趁搬屋時，將已放入電視紙皮箱、被塑料膜嚴密包裹的妻兒屍體，一起搬到新居，讓搬屋工放入床底櫃內。

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自此，小易母子便人間蒸發，直至2014年5月，簡偉南因欠租，被房東致電催交。簡當時承諾隔數日從香港回深圳時補交，並要求房東找清潔工到其房間打掃，但疑因溝通不良，清潔工卻去了簡偉南藏屍的隔壁房間，在打掃時無意打開床下底，揭發了命案。

清潔工床底發現乾屍

據當年報道，任倉務員的簡偉南，當年殺害小易及親生仔後，出於職業習慣，用大量膠薄膜和透明膠紙，將妻兒的屍體層層包裹密封，加上居於頂樓，令屍臭無人發現。直至案件被清潔女工揭發後，小易與恆仔的遺體已蠟化，成了乾屍。

警方到場後，要求房東及清潔工不動聲色回派出所落口供，經分析，認為簡偉南嫌疑最大，於是等待簡偉南北上深圳時，採取拘捕行動。

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簡偉南向警方承認，當年因無力供養小易母子，於是將二人殺害。之後長年留港工作，甚少回布吉生活，但因怕東窗事發所以十多年來一直租住上址兩個房間。

簡偉南被控兩項故意殺人罪，在深圳市中級人民法院開庭時，簡即馬上認罪，要求盡快宣判。法官當時提醒被告，並非認罪便可以結案，要求簡偉南詳細交代案情細節，但簡偉南一直拒絕配合。

最終，簡偉南被判處死刑，緩期兩年執行。有媒體發現，簡偉南於2023年，由無期徒期，改為有期徒刑22年，要在2045年11月才刑滿。

 

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