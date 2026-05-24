奇案解密｜陝西狂男邱興華疑道士調戲老婆 血洗道觀殺10人割內臟餵狗

2006年7月，陝西漢陰縣發生一宗駭人聽聞的特大連環兇殺案。47歲男子邱興華因迷信及懷疑妻子被調戲，竟於深夜血洗鳳凰山鐵瓦殿道觀，殘殺10名道士及香客，更將部分死者內臟挖出煮食餵狗。邱在潛逃期間於湖北再傷3人，導致1人死亡。這名奪去11條人命的殺人狂魔最終落網並被判處死刑，傳聞行刑前竟仰天大笑，毫無悔意。

聽信道士讒言護「祖墳」生嫌隙

邱興華原籍陝西石泉縣，出身貧困。有傳聞指，案發前，邱在街上偶遇一名老道士，對方稱鳳凰山上兩塊刻有「邱XX之墓」的石碑為其祖先墳墓，多加祭拜可扭轉運勢。

邱隨後帶妻子前往還願，卻發現石碑被道觀移作門前台階，與道觀人員發生激烈爭執。此外，邱更主觀認為道觀住持熊萬成曾調戲其妻，新仇舊恨令他萌生滅門惡念。

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深夜血洗道觀剖腹挖臟餵狗

2006年7月14日深夜，邱興華趁道觀內眾人熟睡之際，手持彎刀及斧頭，逐一向住持熊萬成、其餘4名道士及5名香客（包括一名12歲男童）頭部狂斬，導致10人當場慘死。據調查，邱殺死熊萬成後，更殘忍割下其部分器官，炒熟後在現場餵狗。

翌日清晨，邱在道觀搜刮約722元現金（人民幣，下同）並留下署名字條稱「借款」；其後再殺死一隻白公雞，用雞血在紙板寫下「古仙地不淫亂違者殺」後放火焚毀現場逃去。

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潛逃湖北劫殺村民 釀1死2重傷

案發後，公安部發出最高級別A級通緝令懸紅緝兇。邱興華潛逃至湖北省隨州市，因盤川耗盡再起賊心。同年7月31日，邱竄至村民魏義凱家中騙取信任並借宿，趁魏家三口休息時，以斧頭及彎刀狂斬三人頭部並搶去1,302元。魏某最終傷重不治，其妻女則受重傷。

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為了逮捕邱興華，公安當年曾懸賞10萬元、由出動邱興華妻子及兒女對其喊話並進行規勸。同年8月19日，邱興華潛返老家時終被公安機關拘捕。

邱對連環殺人的罪行供認不諱，被法院判處死刑。傳聞行刑前，這名殺人狂魔不但毫無悔意，更仰天大笑狠嗆：「我不後悔！」惟案中仍留下不少謎團，如當日指點邱興華的老道士身份，以及是否與道觀住持有仇等，皆隨着邱的伏法而永遠成為解不開的謎。

