奇案解密︱廣州蛇蠍保姆何天帶殘殺10名老僱主 狡辯「幫國家省開支」 聞判死說七字

廣州一名心腸惡毒的保姆何天帶，把重病的長者當成搵快錢的工具！她在受僱時聲稱「如果沒做滿一個月老人就死了，也要發一個月工資」是行規，先後向10名長者以落毒、勒頸等方式下手，其中2案未遂。然而由於缺乏證據，當局只能就最後一宗案起訴，法院判其死刑並即時執行。

2014年12月13日，何艷珠家屬聘請何天帶，到廣州南沙區照顧這位70歲老人，何天帶未上工已表明「未做夠一個月照出糧」的規矩。家屬憶述，何天帶剛上班時工作積極，態度也好，沒想到她才上班2天，老人就真的死了。

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家屬檢查遺體時，發現遺體有奇怪，胃部和屁股有針孔。去找何天帶對質，她竟沒有逃避，在訊問下承認殺人是為了「提早出糧」。

「提早出糧」太好賺

據何天帶憶述，16日凌晨4點，就給何老太餵食及注射混合有安眠藥和殺蟲劑「敵敵畏」的肉湯，「像餵小孩一樣餵她喝，喝了兩三勺，喝了她就睡著了。然後像吸毒那樣把肉湯打下（打進）她身體，打在了屁股與腹部。」沒想到老太捱了2小時還沒斷氣，於是她在清晨6時許，用繩將老人勒死。

根據調查，何天帶已非首次犯案，她承認在2013年6月至2014年12月間，利用做保姆的機會，以類似方式對另外9位老人落手，當中2案未遂。

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保姆工作受辱積仇恨

據檢方披露，何天帶1970年生於粵北一個山村，家中有幾兄妹。父母忙於生計，兄弟姐妹之間親情也淡薄。何天帶讀書不多，只是略微識字，到了打工的年齡，便跟隨村裏的人一起到廣州、佛山等地打工。她20餘歲時，她曾為一名有婦之夫生過孩子，33歲開始在廣州和佛山兩地做保姆。

何天帶說：「我覺得當保姆這一行很苦、很淒涼、很可憐。」她說遇過尖酸刻薄的僱主，常要求她做額外的工作，部分長者出言侮辱，這使她工作壓力大，太多的不順心和屈辱累積，變成抱怨與仇恨。她甚至覺得，很多人領著國家的退休工資，她殺害這些老人是在「替國家節省開支」。

殺人失敗後手法升級

第一次殺人時，死者本身患有高血壓、帕金遜等病症，不能言語，她餵了混入老鼠藥、蟑螂藥的水，自己嚇到後報警將老人送院，但醫生沒發現毒藥，僅判斷為中風。第二次她用繩勒死老人，家屬沒有懷疑且爽快答應出糧，她感覺這太好賺了，於是繼續殺人。有一次她用老鼠藥沒成功把老人毒死，她便「升級」用上敵敵畏。

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由於事隔多時，其他受害人遺體已火化，沒有留下關鍵罪證。檢方僅靠何天帶自己的口供沒法提告，最終只有何艷珠一案能提出公訴。

聞判流淚僅說七個字

庭上，辯護律師問何天帶是否要向何艷珠家屬道歉，何天帶拒絕。她沒有回頭看家屬，一直強調「反正我殺人償命」。2016年5月4日上午，法院宣判時，何天帶聞判後流淚，但也只說了七個字：「不上訴，沒有意見。」