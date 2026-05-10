奇案解密︱陝西獸夫為娶小三逼懷孕8月正室墮胎 殺妻後佈局車禍假象

4月28日，中國裁判文書網披露的一宗於2017年，陝西省揭發一件令人髮指的殺妻案。已婚男子景某某為迎娶婚外情人，不僅誣陷妻子劉某出軌迫對方離婚，甚至多次設局殺害懷有身孕的妻子，種種圖謀失敗後，在車上親手將懷孕8個月的妻子活活捂死，並偽造成車禍現場，企圖脫避罪責。

據內媒指，被告人景某某，1990年出生，陝西清澗縣人，已婚。婚內出軌。為與第三者結婚，竟不顧妻子懷有身孕，2017年起多次強迫其墮胎及離婚，但遭到妻子與雙方家人堅決反對。

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抹黑陷害妻子無果

眼見「和平離婚」無望，景某某萌生殺機，精心策劃謀殺原配，手段極殘忍。 他首先試圖設局構陷妻子，偽造妻子婚外情證據。被告先註冊多個微信號與妻子聊天，更於2017年11月找來男性友人到家鬧事，企圖抹黑其名譽。同年12月11日，他趁深夜潛入室內蓄意破壞天然氣管道，企圖製造氣體中毒的「意外」，殺死妻子。所幸奸計失敗遂，被妻子及岳父發現後及時關閉管道。

搜資料再次謀殺

景某某「暗殺」妻子失敗後，非但沒有懸崖勒馬，反而上網查閱大量關於「窒息致死」、「孕婦車禍致死」等犯罪資料，精心策劃更為歹毒的謀殺手段。



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最終在兩日之後，即2017年12月13日，景某某利用駕車回榆林的機會，在途中以妻子出軌為由吵架停車。於清澗縣石咀驛某路邊殘忍地用手捂壓懷有身孕妻子的口鼻，導致妻子當場窒息死亡，而腹中的胎兒亦一同殞命。

犯案後，景某某為逃避法律制裁，蓄意將車開入西側排水溝，偽造交通肇事的假現場，妄圖掩蓋其殺人真相。其岳父認為女兒的死因可疑，於12月19日報案。同月30日，景某涉嫌交通肇事罪被捕，承審法院詳細審理了全案證據，最終認定其故意殺人罪名成立，於2020年6月9日被執行死刑。