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奇案解密︱杭州許國利殺妻絞肉倒馬桶 扮可憐出鏡電視：老婆何時回來

奇聞趣事
更新時間：07:30 2026-04-26 HKT
發佈時間：07:30 2026-04-26 HKT

「我老婆到底甚麼時候能回來？」2020年盛夏，浙江杭州一名55歲男子許國利，在家中親手將妻子殺害、分屍、絞碎，再經馬桶沖入化糞池後，竟能臉不改容地登上電視鏡頭，扮演焦急尋妻的無助丈夫。這宗當年轟動全國的奇案，因兇手作案手法極其殘忍，加上其「影帝級」的冷血偽裝，至今仍令人不寒而慄。

鏡頭前演「尋妻記」呃盡全國

案件發生於2020年7月，53歲女子來惠利離奇失蹤，其丈夫許國利隨即向傳媒求助。在鏡頭前，他神色哀傷，細緻地描述妻子失蹤當晚的「溫馨」情景，又故作鎮定地分析妻子可能的去向，其憂心忡忡的模樣，一度博得全國廣泛同情，鄰居甚至自發幫忙張貼尋人啟事。

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「老婆妳到底去了哪裡？妳快回來！」、「我的女兒怎麼辦？我的生活怎麼辦？我老婆到底什麼時候回來？現在她到底是死是活？」許國利這番「真情流露」的畫面，一度成功誤導公眾視線，將自己塑造成一名無辜的受害者。然而，他精心編織的謊言，在警方的縝密偵查下，終究無所遁形。

牛奶混安眠藥殺妻碎屍

事實上，來惠利所謂的「失蹤」，實情是2020年7月4日深夜，許國利親殺死妻子。由於夫婦二人因房產及金錢等問題積怨已久，許國利早有預謀，案發前已預先購置美工刀、切割機等工具。

當晚，他在妻子的牛奶中混入安眠藥，待其昏睡後，以膠紙封口、枕頭捂壓等方式將其殺害。為毀屍滅跡，他隨即將屍體拖入浴室進行肢解。部分人體組織被他用絞肉機絞碎後，直接沖入馬桶；其餘部分則被他分散拋棄於社區各處。

完成這一切後，許國利冷靜地清理了現場，並於7月6日，一臉焦急地偕同女兒前往警局，正式報案稱妻子失蹤。

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38車糞水篩出鐵證

警方在接報後展開大規模搜索，惟遍尋小區的地下停車場、電梯井、水箱以至景觀河均一無所獲。專案組人員注意到，來惠利住所的閉路電視並未拍到她離開的身影，且家中幾十個小時內竟用了兩噸水，而許國利在整個過程中表現出異乎尋常的冷靜，遂將調查焦點轉向最不可能、也最令人心寒的地方——化糞池。

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2020年7月22日下午，在近40℃的高溫下，專案組人員身穿全封閉隔離服，對屋苑化糞池展開終極搜查。在連續搜索25小時，沖洗及篩查了多達38車污穢物後，辦案人員終於發現疑似人體組織。經DNA比對，證實正屬於失蹤多日的來惠利。

鐵證當前，許國利終承認殺妻碎屍。案件經兩級法院審理，許國利在一審被判死刑後，曾上訴並一度改口稱無罪，惟最終被駁回，維持原判。經最高人民法院核准，許國利於2023年3月21日被執行死刑，為其冷血而殘酷的罪行付出代價。
 

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