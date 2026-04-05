奇案解密︱台灣美女占卜師陳靖怡早料死期？ 遭舊愛奪命2個月前訂遺囑

天命難違，還是能醫不自醫！台灣一名知名女占星師，經常上電視及多版過多本占卜星座書，為人趨吉避凶，自己卻死於非命，遭求復合不遂的前度連刺多刀殺害。最讓外界唏噓的，是警方找到死者在兇案發生2個月前寫下的遺囑，被坊間解讀為死者預告自己將死於非命。

靠電視節目爆紅

台灣在1996年，有一個以男女情感為主題的節目《非常男女》極之受歡迎。陳靖怡則是經常出席節目的占星師，她通過星座、占卜為觀眾分析戀愛問題走紅，並在專欄中解答民眾的愛情疑難，推出的多本書籍在當年又大賣，事業蒸蒸日上。

陳靖怡在台灣紅得發紫的光輝歲月，維持約1年，於1997年12月，卻被發現陳屍家中，年僅33歲便香消玉殞。



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經法醫鑑定，陳靖怡遭一把水果刀連刺多刀，致命傷是背部一道深10至15厘米的刀傷，令她大量出血死亡。

拍拖後始知男友已婚

殘忍殺害陳靖怡的，則是李姓男子。警方調查發現，替人指點迷津的陳靖怡，自己卻被仍未正式離婚的李男所騙，在交往後才發現李男竟是人夫，自己卻無意中成了情婦。

陳靖怡對這段不倫戀，一直保持低調，希望能修成正果「坐正」，但在努力多年，李男仍未離婚，加上傳聞指，陳靖怡排過自己的命盤，無論是現實還是占星，都顯示兩人繼續下去沒結果，於是她逐漸疏遠李男後，也提出分手。



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李男「被飛」時，已與元配分居，對陳靖怡更不願放手，多次跟縱陳提出復合均被拒絕。

至案發日，李男到了陳靖怡住所，企圖箍煲，但陳女去意堅決，李男見無法挽回與陳的感情，於是用水果刀襲擊前女友。

受傷的陳靖怡，一度試圖逃出家中求救，但被李男追上繼續連刺多刀，終滿身鮮血倒斃家中。

殺人後的李男，在替死者換上一身乾淨衣服後，致電胞妹，表示自己殺了人。警方接報趕到時，陳女已氣絕，李男則安然無恙。



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拒復合被長期滋擾

警方調查後獲知，死者與李男分手後，對方不能接受，多次跟蹤陳女，曾因見過陳女被男性開車送回家，妒忌心大作，從窗戶偷爬入陳靖怡的住所，以安全帽毆打前女友。陳靖怡被殺前半年，一直遭李男糾纏。

更讓外界議論的是，警方在陳女遺物中，找到一分遺囑，是寫於案發前2個月。由於陳女正值事業高峰，身體健康又年僅33歲，該份遺囑便被外界解讀為，陳女算出自己會遇上死劫，所以及早安排後事。

也有人持相反看法，認為陳靖怡不能自醫，靠為公眾占卜愛情，卻未能算出自己碰上渣男，連生死大劫也躲不過。