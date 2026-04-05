Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

奇案解密︱台灣美女占卜師陳靖怡早料死期？ 遭舊愛奪命2個月前訂遺囑

奇聞趣事
更新時間：07:00 2026-04-05 HKT
發佈時間：07:00 2026-04-05 HKT

天命難違，還是能醫不自醫！台灣一名知名女占星師，經常上電視及多版過多本占卜星座書，為人趨吉避凶，自己卻死於非命，遭求復合不遂的前度連刺多刀殺害。最讓外界唏噓的，是警方找到死者在兇案發生2個月前寫下的遺囑，被坊間解讀為死者預告自己將死於非命。

靠電視節目爆紅

台灣在1996年，有一個以男女情感為主題的節目《非常男女》極之受歡迎。陳靖怡則是經常出席節目的占星師，她通過星座、占卜為觀眾分析戀愛問題走紅，並在專欄中解答民眾的愛情疑難，推出的多本書籍在當年又大賣，事業蒸蒸日上。

陳靖怡在台灣紅得發紫的光輝歲月，維持約1年，於1997年12月，卻被發現陳屍家中，年僅33歲便香消玉殞。


相關新聞：奇案解密︱深圳布吉魔鬼情侶殺12求職女 為10部手機割面碎屍毀證

經法醫鑑定，陳靖怡遭一把水果刀連刺多刀，致命傷是背部一道深10至15厘米的刀傷，令她大量出血死亡。

拍拖後始知男友已婚

殘忍殺害陳靖怡的，則是李姓男子。警方調查發現，替人指點迷津的陳靖怡，自己卻被仍未正式離婚的李男所騙，在交往後才發現李男竟是人夫，自己卻無意中成了情婦。

陳靖怡對這段不倫戀，一直保持低調，希望能修成正果「坐正」，但在努力多年，李男仍未離婚，加上傳聞指，陳靖怡排過自己的命盤，無論是現實還是占星，都顯示兩人繼續下去沒結果，於是她逐漸疏遠李男後，也提出分手。

相關新聞：奇案解密︱《我們不是什麼》原型武漢巴士大爆炸 同性戀人厭世自盡全車陪葬

李男「被飛」時，已與元配分居，對陳靖怡更不願放手，多次跟縱陳提出復合均被拒絕。

至案發日，李男到了陳靖怡住所，企圖箍煲，但陳女去意堅決，李男見無法挽回與陳的感情，於是用水果刀襲擊前女友。

受傷的陳靖怡，一度試圖逃出家中求救，但被李男追上繼續連刺多刀，終滿身鮮血倒斃家中。

殺人後的李男，在替死者換上一身乾淨衣服後，致電胞妹，表示自己殺了人。警方接報趕到時，陳女已氣絕，李男則安然無恙。

相關新聞：奇案解密︱南充四惡魔姦殺11人分屍　嘉陵江斷頭浮屍牽出驚天血案

拒復合被長期滋擾

警方調查後獲知，死者與李男分手後，對方不能接受，多次跟蹤陳女，曾因見過陳女被男性開車送回家，妒忌心大作，從窗戶偷爬入陳靖怡的住所，以安全帽毆打前女友。陳靖怡被殺前半年，一直遭李男糾纏。

更讓外界議論的是，警方在陳女遺物中，找到一分遺囑，是寫於案發前2個月。由於陳女正值事業高峰，身體健康又年僅33歲，該份遺囑便被外界解讀為，陳女算出自己會遇上死劫，所以及早安排後事。

也有人持相反看法，認為陳靖怡不能自醫，靠為公眾占卜愛情，卻未能算出自己碰上渣男，連生死大劫也躲不過。

 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
李道瑜酒後摔倒腦出血致死終年58歲 憑《古惑仔》「陳耀」成名 23年客串《一舞傾城》成遺作
影視圈
11小時前
中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
04:47
星島申訴王｜中產夫婦北上退休 住1600呎海景房 變身YouTuber 開展第二人生
申訴熱話
2小時前
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
中年好聲音4丨直播主雷小雷奪高分踢走陳逸璇 畲族茶農背景曝光 被網民封「最強黑馬」
影視圈
12小時前
鄭麗文個人背景在內地網絡成熱話，與丈夫返雲南祭祖照曝光。微信公眾號「茶苑路拾貳號」
鄭麗文訪陸︱彝族背景成熱話 與丈夫返雲南祭祖舊照曝光︱多圖
即時中國
2小時前
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
中山美穗母子關係疏離 獨子放棄領鉅額遺產 意外離世近2年 20億日圓身家繼承人曝光
影視圈
18小時前
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
谷婭溦退出《中年好聲音4》評審團 網民反應兩極 接任人選引發熱議
影視圈
22小時前
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
長生津覆檢開始！長者注意紫色通知書 未如期申報或被暫停津貼（ 附最新資產限額＋填表須知）
生活百科
2026-04-03 19:21 HKT
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
權發小廚兩餸飯工場惹爭議！同層租戶揭凍肉擺𨋢口流難聞臭水 店方澄清與環境衛生無關︰咁缺德嘅事唔會做
飲食
15小時前
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 每戶每月最多拎$1,610 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
在職家庭津貼2026/27｜4月上調入息資產限額 申請資格/津貼金額/一次性額外款項一文睇清
生活百科
2026-04-04 11:53 HKT
六合彩復活節金多寶將於今晚（4日）攪珠。資料圖片
六合彩｜8000萬復活節金多寶攪珠結果 頭獎一注中幸運兒擸8114萬 齊來對冧巴 !
社會
2026-04-04 21:33 HKT